台新新光金深耕台灣體育 吳東亮到場力挺職棒賽事

台新新光金控深耕台灣體育發展，今年擴大對職棒賽事的支持，偕旗下銀行、人壽、證券共同贊助味全龍棒球隊。台新新光金控董事長吳東亮日前親自到場力挺，並邀請英國在台辦事處代表包瓊郁（Ruth Bradley-Jones）擔任開球嘉賓，以實際行動支持職棒發展。

台新新光金週末首度攜手味全龍球團，於5月29日至31日舉辦「台新新光金控 魔女的盛宴DB Show」主題週活動，連續3天的主題賽事，合計吸引超過2萬名球迷入場。

吳東亮亦於5月30日親自到場力挺，他表示，台新新光金秉持「認真、創新、永續」的企業精神，用心支持各項運動賽事，特別是長期投入資源支持在地選手，多年來，培育出空手道亞運金牌國手谷筱霜、辜翠萍，以及包括錢珮芸、蔡佩穎等多位台灣女子高球好手，讓選手們有機會持續在國際舞台上發光發熱。

台新新光金說明，近期再新增支持跆拳道奧運銅牌國手羅嘉翎、霹靂舞好手許馥雅，期盼各領域有潛力的運動選手都能邁向國際、為國爭光。此外，集團亦連年贊助HBL高中籃球聯賽、台新新光女子路跑等大型運動賽事，同時舉辦新光Fun Run、新光盃街舞大賽，藉此積極推動全民運動風氣。

台新新光金表示，未來將會持續貫徹「取之於社會、用之於社會」理念，善盡企業社會責任，致力推廣運動健身的文化，同時也幫助更多選手實現夢想。