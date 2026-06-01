金管會副主委莊琇媛：高齡化 保險業應思考提前失智症保險理賠時間

金管會副主委莊琇媛今日出席台灣人壽主辦的「贏領金融論壇」致辭時特別呼籲，保險業應多思考在保險給付重新定位，應可評估把給付時間提前，她特別舉失智為例指出，失智是老年人一定會面臨的，業者應可評估，失智的給付能否往前，不要到後面的階段，甚至早點取得給付，來延緩失智的惡化，也能降低社會負擔，而且除了現金給付，可否提供服務、風險預防，她也引述學者觀點指出，應可把失智險和信託進一步結合，以專款專用來防範保險給付被詐騙，也達到風險預防的效果。

莊琇媛指出，不論是TISA或兒少帳戶是否接觸兒少的TISA，以及租金補貼，都是面臨超高齡社會必須解決的很多問題，政府擬提出各種解決方案，來達到「老有所終，幼有所長」的目標，其中她特別指出，「老有所終」需要很多政策及配套措施，金管會負責金融機構，也希望金融機構多承擔社會責任，提供對年長者友善的金融環境，希望多設計符合其需求的商品，以及對複雜商品要完整的解說，都要對老年人把風險告知很清楚，來保護年長的投資人及財產安全，包括防詐，以避免長者的退休金等被詐騙，尤其若是退休金被詐騙，不只是財產損失，也會引發其他社會問題。

莊琇媛表示，現在很多高齡產業也會應運而生，希望金融機構不只投入長照或是養老事業，因此也將風險係數調整來鼓勵業者多投入，今年的普惠金融指標，也特別把以房養老、長照險、TISA等放入作為衡量指標，也希望金融機構的服務照顧不同年紀的客戶需求，在客戶各種不同的年紀周期，給予不同的完整支持。莊琇媛也強調，金融執照也是「社會信任」的執照，只有在信任基礎，用創新工具，提供客戶必要的金融支持，才能使社會與金融機構共榮共好。

台灣人壽董事長許舒博指出，希望提供有效安全的投資方式，來給予退休的收入補給。他指出，要有好的退休人生，足夠的資金很重要，例如，他有朋友兒孫滿堂，每個月孫子們都來陪吃飯，他對每個孫子發3千元零用金，結果有一次他忘了，其中一個孫子就打來：「爺爺，什麼時候一起吃飯？」

他舉另一個企業家朋友為例，企業家朋友找兒子載他去看醫生，兒子說現在有事叫他自己搭計程車去看醫生，結果傷心的朋友後來找孫子，孫子開車載他去看病之後，他就給這位孫子十萬元零用金，結果竟然不久之後另一個孫子打來問：「爺爺什麼時候去看醫生？」由此可見，老人家身邊真的要有足夠的錢。

許舒博指出，長命百歲的目標就是追求快樂，快樂的前提是要有一定的資產，他進而指出，過去的觀念是「養兒防老」，但現在則變成「養老防兒」，不要想從年輕人身上拿錢，不同的時代了，觀念要改變，而很多老人家的退休金被詐騙了，影響也非常大，因此防詐也非常重要。

許舒博也呼應莊琇媛指出，所有金融商品都將因應時代變遷而改變，尤其老人化及少子化絕對是國安問題，他回想，在他年輕時，一年出生40萬人，現在台灣一年生不到10萬人，人口紅利一直消失，2070年的0至14歲小孩為6.5%，65歲老人為46.5%，如此社會將不健康，也缺乏動力，對於總統賴清德所提出的0至18歲的人口每人發放5千元，他則直言不夠，並舉例，其實現在的股市成交量大好，證交稅收佳，其實可作更多生育補貼，例如一胎100萬從0至6歲給予補助。

他指出，台股現在一天有1兆5千億成交量，政府一天抽千分之三的證交稅，一天就有4.5億的收入，以此計算，證交稅收一年就有7千億了，等於股市5天的成交量，就能救台灣的「產能（生育）」，接著他仍強調，在高齡化的社會，安養機構是否足夠、長照機構是否足夠，也非常重要，不見得要靠福利政策，也可靠商業保險來彌補，例如對失智症，信託保險的部分，這些都有可能，社會及人口結構都在改變，如何讓社會活得更健康及快樂，讓退休族群找到不同於過去的快樂生活，也是這次舉辦論壇的目標。