安聯：人口加速老化 未來10年台灣保險市場年增4%

德國安聯集團（Allianz）最新全球保險報告出爐，揭露2025年台灣總保費收入增加7.3%至789億歐元（約新台幣2.88兆元），並預估未來10年全球保險市場將以5.3%年增率的速度成長，台灣方面估年成長4.4%，反映人口加速老化以及對補充性個人退休金、醫療保障等需求。

安聯集團發布「2026安聯全球保險報告：碎片化世界裡的保險業未來趨勢」，分析全球保險市場發展情形。

報告指出，去年全球保險業成長約7.1%至6.9兆歐元，為總保費添加4560億歐元的保費收入，其中，壽險仍然是最大的事業體，達2兆861億歐元，其次是產險2兆232億歐元，以及健康險1兆688億歐元。

台灣方面，報告表示，受惠壽險市場持續復甦，台灣保險市場也穩健成長，去年總保費收入增加7.3%至789億歐元，其中，產險保費增加5%；壽險保費上升8.7%，占總保費收入約71.2%，主要是在人口老化下，對儲蓄和保障型商品的需求十分龐大；健康險保費也成長3.4%。

報告說明，整體來說，預計未來10年全球保險市場將以5.3%年增率的速度成長，微高於經濟產出。台灣的整體成長率預估為4.4%，主要是人口的加速老化以及對補充性個人退休金和醫療保障的需求。

安聯集團（Allianz）首席經濟學家兼首席投資長蘇布蘭（Ludovic Subran）表示，地緣政治碎片化顛覆了數十年來形塑全球經濟的諸多假設。隨著貿易、資本流動和監管的日益分散，韌性已經取代效率，成為主導性的組織原則。

他認為，這種轉變導致營運環境更加複雜且成本攀升，令保險的可負擔性變得益發急迫。這關乎保險業的戰略重要性，不僅是風險轉移的機制，更是投資、創新和經濟信心的關鍵推動因素。

此外，從絕對值觀察，報告提及，未來10年全球總體保費預計會增長5兆2600億歐元，大部分將來自於壽險，估達1兆991億歐元。另在新增保費中，一半以上會來自大亞洲區，估達1兆4億歐元，超過北美4160億歐元和西歐4020億歐元總和。主要是在人口結構加速變化下，大亞洲區對私人保障的需求不斷增長，將持續成為成長引擎。

報告也表示，產險方面，約40%的新增保費將來自北美；至於健康險，預計新增保費有望達到1兆7640億歐元，其中多數會來自美國市場。