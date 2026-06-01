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信評：公股取得國票金實質控制權 未立即影響評等

中央社／ 台北1日電

國票金上週舉行股東會完成第9屆董事改選，惠譽國際信用評等公司今天表示，公股對國票金的持股比例提高並取得實質控制權，對公司評等暫無立即的影響。

國票金5月29日舉行115年股東常會，改選完成第9屆董事，同日公告，新一屆董事會推舉新任董事長為前兆豐金董事長張兆順，新任總經理兼資安長為前兆豐金獨董吳瑛。外界解讀國票金未來將由公股掌握主導權。

惠譽信評今天發布新聞稿說明，目前，公股對國票金的持股比例已由先前的低於10%提高至約20%，並代表15席董事中的8席。惠譽認為，尚無明確跡象顯示政府對國票金及其主要營運子公司國際票券金融股份有限公司的支援意願已顯著增強。國票的長期發行人違約評等由其個別實力評等所驅動，而國票金的發行人違約評等則與國票的發行人違約評等一致。

惠譽解釋，對於台灣的金融控股公司，通常僅在其長期受政府控制，且在支持政府策略目標方面具有明確政策角色時，才會授予政府支援評等。惠譽授予國票「b+」的政府支援評等，反映其作為票券金融公司的系統重要性偏低。僅控制權變更無法顯示政府對國票或國票金的支援意願增強，因為兩者的實質營運或系統重要性均未發生變化。

惠譽舉例，若在有效的控制權變更後，有更明確的證據顯示政府支援力度增強，包括國票與政府的連結更強、更清楚，或者該公司的政策角色更凸出，則國票的政府支援評等在中期內可能具有上調空間。若政府在必要時將同時向國票金及國票提供支援，則可能會授予國票金政府支援評等，而該評等很可能將與國票的政府支援評等一致。

惠譽補充，然而，國票金與國票的發行人違約評等仍可能主要由其內在信用狀況所驅動，而非由惠譽對政府支援的預期所決定。國票金的發行人違約評等亦考量其普通股權益雙重槓桿比率處於中等水準；截至2025年底，該比率維持穩定於117%。

惠譽說明，若國票金的普通股權益雙重槓桿比率惡化並持續高於120%的水準，且無明確的方案改善至低於120%，則國票金與國票之間的評等差距可能擴大至一個評級。例如，若國票金執行大規模收購，或進一步對其純網銀合資企業樂天國際商業銀行股份有限公司進行投資，而其本身的風險緩衝並未相應增加，即可能導致上述情況發生。

國票金 兆豐金 惠譽

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