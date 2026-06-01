網路投保再升級　富邦產險串接六大行動支付平台、繳費更便利

為提供便利且貼近使用者需求的保險服務體驗，富邦產險近日完成與國內六大行動支付平台串接，包含LINE Pay、街口支付、全支付、icash Pay、悠遊付及全盈+PAY，進一步擴充網路投保的支付選擇。無論於富邦產險官方網站，或指定行動支付App內的保險專區投保，民眾都可依自身習慣選擇最合適的支付方式，不同支付平台亦享有不同的期間回饋活動，打造更貼近個人需求的繳費體驗。

富邦產險表示，觀察過往消費者於網路投保時，可能因支付方式選擇有限而影響流程順暢度。此次整合行動支付平台，客戶於官網選擇保險商品結帳時，除原有的線上刷卡與帳戶扣款外，系統將依據商品自動顯示適用的行動支付選項，減少資料輸入步驟，提升整體投保效率；此外，富邦產險也將服務延伸至各大行動支付平台App的保險專區，包含LINE Pay、全支付、icash Pay、悠遊付及全盈+PAY等，民眾可從App介面直接進入保險專區，連結至富邦產險官網完成商品瀏覽與投保流程，並串接行動支付完成付款，透過嵌入式投保體驗，隨時隨地滿足投保需求。

為回饋保戶支持，富邦產險攜手各大行動支付平台共同推出多元優惠活動，凡活動期間透過指定支付方式投保，即可享有該行動支付平台提供的點數回饋或加碼優惠。其中LINE Pay舉辦限時贈點活動，至6月29日止，每週一透過LINE Pay保險專區投保指定險種，投保滿兩筆(含)以上且達指定金額，並使用LINE Pay付款，即可享有由LINE Pay提供的50點LINE POINTS點數回饋。

富邦產險續推動保險服務朝向數位化與多元通路發展，此次與多元行動支付平台的深度整合，不僅優化既有投保流程，也讓更多使用者能在熟悉的數位場景中輕鬆完成保障規劃，透過服務創新與體驗升級，打造更便利且安心的保險環境。