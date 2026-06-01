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遠雄人壽舉辦舞台劇與陪寫自傳 長期陪伴家庭照顧者

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
「喘口氣。給力」家庭照顧者藝術工作坊舞台劇成果展演，透過戲劇與肢體表現，呈現家照者在長期照護歷程中的生活片段與內在處境。遠雄人壽／提供
「喘口氣。給力」家庭照顧者藝術工作坊舞台劇成果展演，透過戲劇與肢體表現，呈現家照者在長期照護歷程中的生活片段與內在處境。遠雄人壽／提供

遠雄人壽自2019年起推動「喘口氣．給力」家庭照顧者喘息服務，為每天照護時數平均高達13.6小時、最被照顧者依賴的家庭照顧者，打造支持平台，除透過音樂、繪畫、植物與戲劇等多元藝術輔療，今年輔以書寫輔療，協助家照者獲得喘息與抒壓。不僅以舞台劇演出呈現，也由專業師資帶領撰寫自傳，陪伴在自己的舞台、寫出自己的故事。從無悔付出的照顧者，成為被自己關注、傾聽自己聲音的故事主角，重新找回生命價值，讓照顧者感受到「自己並不孤單」。

從舞台劇讓生命故事被看見開始，這段人生歷程也持續延伸到真實生活中。今年家庭照顧者關懷延展「自傳陪寫」，是舞台劇另一個層面的翻轉，讓不論處於奔波日常的家庭照顧者，或是生活歷練豐富的被照顧長者，在專業陪寫員的深度訪談與陪伴下，為生活進行一次梳理。特別是對家庭照顧者而言，自傳陪寫更是一種跨越心靈層面的支持歷程，在被傾聽與理解的過程中，逐步釋放長期壓抑的情緒與重擔，讓照顧者得以說出自身感受，重新看待自己最愛的主角。

在台灣，長期照顧已成為許多家庭隱形的「新風險」，照顧者承擔了所有的壓力，甚至無力開口求助，導致許多社會悲歌。遠雄人壽正視社會需求，開辦逾200堂藝術工作坊、22場公開展演與提供至少1.8萬小時的替代人力支援，陪伴逾400位照顧者，協助在角色扮演中探索內心所思，重塑自信，更藉由「學習、對話、支援、創新」的社群力量，讓照顧者在群體陪伴中不再孤單。遠雄人壽承諾成為照顧者最堅強的後盾，支持從預備、新手、資深到畢業的每一個階段，創造健康福祉。

今年「喘口氣。給力」家庭照顧者藝術工作坊7月起陸續於台北及高雄開辦，為服務廣大家照者能各取所需，因地制宜，將分別以15週「照見你」長期課程與6週「看見你」短期課程形式，透過肢體聲音活動、生命故事分享、劇本共創等，為照顧者開闢能自在呼吸、勇敢逐夢的喘息空間，歡迎所有家庭照顧者報名參與。

遠雄人壽守護心意不斷，關懷觸角延伸至照顧者的日常生活，整合多元資源打造全方位加值服務。針對保戶在地照護需求，提供專業營養師諮詢，協助病友飲食調理與營養補充及「陪同就醫」與「無障礙接送」等便利措施，緩解家屬奔波診間的體力負荷。為補足照顧家庭在申請政府長照補助或長期看護期間的服務空窗，遠雄人壽與優照護合作，規劃彈性即時的居家照護支援，並將此資源延伸至工作坊學員，提供替代照顧人力支持，讓照顧者安心跨出家門，專注投入課程。遠雄人壽致力於從醫療諮詢、行動支持到生活照護，讓照顧家庭在面臨照護難題時，都能獲得最即時專業的後援。

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