快訊

美中競爭夾擊！歐盟綠色產業政策準備轉型

獨／新竹縣長綠營人選將揭曉是他 最快周三拍板迎戰徐欣瑩

COMPUTEX演講直播／黃仁勳：回到家真好 「有用的AI」已來臨！

聽新聞
0:00 / 0:00

華南銀行攜手社會傳遞善意 以長期公益行動擴大永續影響力

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導
華南銀行動員志工團隊，於台北市立動物園暖心陪伴社福團體共度周末。圖/華南銀行提供
華南銀行動員志工團隊，於台北市立動物園暖心陪伴社福團體共度周末。圖/華南銀行提供

華南銀行持續將ESG理念融入企業經營，透過長期且穩定的公益投入回應社會需求，讓關懷逐步內化為企業文化的一部分。多年來，華南銀行結合企業資源與在地連結，推動公益關懷、藝術文化、知識推廣及體育發展等多元行動，將ESG從理念轉化為具體行動，期望透過持續陪伴，為不同族群帶來支持的力量，也讓企業角色不僅止於金融服務，更成為社會穩定前行的重要夥伴。

其中，「愛傳承關懷演唱會」為華南銀行長期推動的重要公益計畫之一，並與台灣優質生命協會建立穩定合作關係。透過長期累積的信任基礎，讓公益行動得以更貼近實際需求，持續將資源帶入社區，使社會支持不僅是單次活動，而是逐步累積的陪伴歷程。藉由音樂作為交流媒介，促進社會互動，也為社福團體創造更多與外界接觸的機會，使文化藝術成為串聯情感的重要橋梁。

本次活動特別邀請100位來自不同社福團體照護之長者及心智障礙孩童前往台北市立動物園，安排戶外互動活動，在志工陪伴下拓展生活視野，讓他們感受娛樂場所歡樂氣息，為日常增添不同體驗，並透過演唱會互動式表演拉近彼此的距離。

志工也透過參與服務，與社福團體建立真誠互動，也在過程中深化對社會議題的理解，使公益參與不僅是付出，更成為彼此學習與成長的過程，進一步形塑企業持續投入公益的文化。

展望未來，華南銀行將持續深化公益行動，串聯各地營業據點，整合企業、學術機構及社福團體資源，延續既有合作基礎，提升公益行動的穩定性與影響力，並呼應聯合國永續發展目標（SDGs），支持社會共融與永續發展。未來將持續以實際行動回應社會需求，攜手各界累積善意，為社會注入長遠且穩定的正向力量。

華南銀行

延伸閱讀

群益金融集團2026永續家庭日歡樂跑 共創健康永續未來

家樂福文化藝術季登場　萬人齊聚兩廳院廣場 舞鈴劇場精彩開幕

可以玩的鄉土課程！台南楠西從桌遊體驗投入學習

中信銀助菲國棒球發展

相關新聞

遠雄人壽舉辦舞台劇與陪寫自傳 長期陪伴家庭照顧者

遠雄人壽自2019年起推動「喘口氣．給力」家庭照顧者喘息服務，為每天照護時數平均高達13.6小時、最被照顧者依賴的家庭照顧者，打造支持平台，除透過音樂、繪畫、植物與戲劇等多元藝術輔療，今年輔以書寫輔療，協助家照者獲得喘息與抒壓。不僅以舞台劇演出呈現，也由專業師資帶領撰寫自傳，陪伴在自己的舞台、寫出自己的故事。從無悔付出的照顧者，成為被自己關注、傾聽自己聲音的故事主角，重新找回生命價值，讓照顧者感受到「自己並不孤單」。

華南銀行攜手社會傳遞善意 以長期公益行動擴大永續影響力

華南銀行持續將ESG理念融入企業經營，透過長期且穩定的公益投入回應社會需求，讓關懷逐步內化為企業文化的一部分。多年來，華南銀行結合企業資源與在地連結，推動公益關懷、藝術文化、知識推廣及體育發展等多元行動，將ESG從理念轉化為具體行動，期望透過持續陪伴，為不同族群帶來支持的力量，也讓企業角色不僅止於金融服務，更成為社會穩定前行的重要夥伴。

房市管制6月再鬆綁？三大首席經濟學家：央行維持中偏緊基調

中央銀行今年3月理監事會議後宣布鬆綁部分第七波選擇性信用管制措施，將自然人第2戶購屋貸款成數上限由五成提高至六成，引發市場關注6月理監事會是否進一步放寬房市管制。對此，首席經濟學家認為，央行大方向仍將維持中偏緊基調，若有調整，也將以自住需求、都更及危老案件等特定對象進行精準式微調。

金融競爭力論壇7月1日登場／玉山銀個金執行長許美麗：高資產家族 四大轉變

隨著亞洲資產管理中心成立滿周年，台灣財富管理產業邁入新階段。玉山銀行個金執行長許美麗表示，由於台灣經濟具有鮮明的家族企業特徵，超過七成上市櫃公司屬家族企業，市值占台股高達六成，加上高達九成八為中小企業，「企業與家族共榮共好」成為台灣經濟的核心樣貌。玉山銀表示，如何協助企業順利完成世代交替，不僅關乎家族資產延續，更攸關整體經濟動能的穩定發展。

國銀富豪戶財管規模暴增 居高思危…存款上升、投資下降

富豪大戶的錢來了，出手卻愈來愈謹慎。據金管會統計，4月底21家國銀高資產客戶累計資產管理規模（AUM）衝2兆5,523億元，單月暴增1,524億元、寫開辦來最大增量；但存款占比回升、投資占比下降，顯示新資金入場之際，大戶已悄悄開始居高思危。

AI 產業融資風險 聚焦

根據中央銀行最新金融穩定報告首度將AI產業融資風險列為重點觀察議題，並點名近年快速興起的「表外融資」模式可能成為金融市場潛在風險來源。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。