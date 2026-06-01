華南銀行攜手社會傳遞善意 以長期公益行動擴大永續影響力

華南銀行持續將ESG理念融入企業經營，透過長期且穩定的公益投入回應社會需求，讓關懷逐步內化為企業文化的一部分。多年來，華南銀行結合企業資源與在地連結，推動公益關懷、藝術文化、知識推廣及體育發展等多元行動，將ESG從理念轉化為具體行動，期望透過持續陪伴，為不同族群帶來支持的力量，也讓企業角色不僅止於金融服務，更成為社會穩定前行的重要夥伴。

其中，「愛傳承關懷演唱會」為華南銀行長期推動的重要公益計畫之一，並與台灣優質生命協會建立穩定合作關係。透過長期累積的信任基礎，讓公益行動得以更貼近實際需求，持續將資源帶入社區，使社會支持不僅是單次活動，而是逐步累積的陪伴歷程。藉由音樂作為交流媒介，促進社會互動，也為社福團體創造更多與外界接觸的機會，使文化藝術成為串聯情感的重要橋梁。

本次活動特別邀請100位來自不同社福團體照護之長者及心智障礙孩童前往台北市立動物園，安排戶外互動活動，在志工陪伴下拓展生活視野，讓他們感受娛樂場所歡樂氣息，為日常增添不同體驗，並透過演唱會互動式表演拉近彼此的距離。

志工也透過參與服務，與社福團體建立真誠互動，也在過程中深化對社會議題的理解，使公益參與不僅是付出，更成為彼此學習與成長的過程，進一步形塑企業持續投入公益的文化。

展望未來，華南銀行將持續深化公益行動，串聯各地營業據點，整合企業、學術機構及社福團體資源，延續既有合作基礎，提升公益行動的穩定性與影響力，並呼應聯合國永續發展目標（SDGs），支持社會共融與永續發展。未來將持續以實際行動回應社會需求，攜手各界累積善意，為社會注入長遠且穩定的正向力量。