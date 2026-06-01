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房市管制6月再鬆綁？三大首席經濟學家：央行維持中偏緊基調

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
市場關注央行6月理監事會是否進一步放寬房市管制。聯合報系資料照片
市場關注央行6月理監事會是否進一步放寬房市管制。聯合報系資料照片

中央銀行今年3月理監事會議後宣布鬆綁部分第七波選擇性信用管制措施，將自然人第2戶購屋貸款成數上限由五成提高至六成，引發市場關注6月理監事會是否進一步放寬房市管制。對此，首席經濟學家認為，央行大方向仍將維持中偏緊基調，若有調整，也將以自住需求、都更及危老案件等特定對象進行精準式微調。

合庫金控首席經濟學家徐千婷指出，央行當初推出信用管制措施，主要目的是抑制投機炒作，但目前政策目標已轉向兼顧金融穩定與自住需求。因此未來若有調整，較可能朝向支持首購、自住型購屋族群，以及都更危老重建等政策方向進行「精準式微調」，而非全面解除限制。

徐千婷表示，雖然市場投機熱度已有所降溫，但不動產貸款集中度仍偏高，房價也尚未明顯回落，因此央行仍須維持一定程度管控。同時也必須避免市場誤以為打炒房政策已告一段落，以免過去一年多來累積的政策成果功虧一簣。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超認為，3月調整象徵性的意義還是比較大，代表房市管制不再趨緊，但並非進入全面寬鬆階段。經過一年多的信用管制後，市場對房價「只漲不跌」的預期已逐漸降溫。他預期6月房市政策將維持現狀，延續中性偏緊態度。

富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，第七波信用管制實施一年多以來，已達到抑制房市過熱的效果，因此央行3月適度放寬部分措施，確實有助於緩解市場壓力。不過目前來看，央行應不會進一步全面鬆綁，房市政策仍將維持既有架構，未來較可能關注的是非指定用途融資與資金流向問題。

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