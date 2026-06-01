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三大首席經濟學家估央行利率連九凍 聚焦通膨變數

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

中央銀行將於6月18日召開第二季理監事會議，在國際油價受中東情勢干擾、國內出口表現優於預期之際，市場關注央行是否調整貨幣政策。三大金控、銀行首席經濟學家一致認為，央行本次將維持政策利率不變，達成「連九凍」，但會持續關注通膨發展，並有機會同步上修今年經濟成長率（GDP）及消費者物價指數（CPI）預測。

富邦金控首席經濟學家羅瑋表示，市場近期開始討論美國聯準會（Fed）是否可能由原本預期的降息循環轉向偏鷹的立場，接下來要觀察的是Fed點陣圖變化。由於部分原本偏鴿派的官員立場出現轉變，市場關注今年原先預期的一碼降息及明年可能的一碼降息，是否會自點陣圖中消失，若降息預期縮減，勢必對全球金融市場造成較大波動。

羅瑋認為，央行6月理監事會利率維持不變的機率相當高，主因在於目前中東地緣政治風險仍未解除，荷莫茲海峽情勢仍充滿不確定性，各國央行普遍採取觀望態度。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超則認為，本次理監事會最大焦點將是經濟與通膨預測上修。受惠於出口表現遠優於預期，主計總處公布最新經濟預測，將今年經濟成長率預估大幅上修至9.64%，預估央行也有機會跟進調高GDP展望。

此外，中東衝突帶動國際油價維持高檔，實際價格已高於央行3月理監事會預估的85美元，因此今年CPI也有上修空間。不過他指出，目前國內油價與電價仍透過政策機制進行調節，通膨尚未全面反映能源成本上升，因此央行雖可能上修通膨預測，但不至於立即升息。

林啟超分析，央行本次最有可能採取的策略是「利率不動、口吻保留彈性」，也就是維持政策利率不變，同時強調將密切關注後續物價發展及景氣變化，若下半年景氣、股市與消費持續升溫，央行也可保留進一步緊縮空間。

合庫金控首席經濟學家徐千婷則認為，台灣四月份的CPI年增率，雖比過去幾個月上升到1.74%，不過整體仍可控。央行應會提高警覺，但還未到馬上要採取升息的手段。

至於央行在什麼情況下可能啟動升息？徐千婷分析，大致有三項條件，第一，消費者物價指數突破2%；第二，核心通膨持續上升，代表通膨已經從能源價格擴散到一般商品與服務領域；第三，社會普遍形成通膨預期心理，當民眾與企業普遍認為未來物價會持續上漲時，這種心理因素就可能進一步推升通膨。若上述條件逐步出現，央行便有可能考慮升息。

另外，國際原油市場價格其實未完全反映實際供需狀況，許多供給來自各國政府戰略儲油或民間庫存的釋放，若國際油價下半年持續維持高檔甚至進一步攀升，也不排除央行可能採取行動。

央行 通膨 中央銀行

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