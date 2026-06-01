金融競爭力論壇7月1日登場／玉山銀個金執行長許美麗：高資產家族 四大轉變

隨著亞洲資產管理中心成立滿周年，台灣財富管理產業邁入新階段。玉山銀行個金執行長許美麗表示，由於台灣經濟具有鮮明的家族企業特徵，超過七成上市櫃公司屬家族企業，市值占台股高達六成，加上高達九成八為中小企業，「企業與家族共榮共好」成為台灣經濟的核心樣貌。玉山銀表示，如何協助企業順利完成世代交替，不僅關乎家族資產延續，更攸關整體經濟動能的穩定發展。

經濟日報將於7月1日舉辦「金融競爭力論壇—前瞻亞資中心2.0」，玉山銀行個金執行長許美麗以《家族資本的永續新局》為題發表專題演講，深入解析台灣高資產市場的結構變化與傳承趨勢。本論壇由臺灣證券交易所、國泰金控、玉山銀行、富蘭克林、富邦證券、凱基證券、永豐金證券、KPMG安侯建業協辦。

在全球資本快速流動與地緣政治風險升溫下，台灣企業正面臨關鍵轉折點。AI與半導體產業鏈崛起加速財富創造，加上超額儲蓄突破8兆元，民間資金動能充沛。據玉山銀行與KPMG Taiwan共同合作發布《2026台灣高資產顧客財富管理與傳承調研報告》，預估2026年資產達1億元以上的族群將突破12萬人，整體資產規模上看46兆元，帶動傳承需求持續攀升。

然而，財富快速累積的同時也迎來多重挑戰，外部面臨全球反避稅趨勢、跨境監理強化與地緣政治風險，拉高資產配置複雜度；內部則面臨世代價值觀差異、治理機制不足等問題。特別是兩代接班人對國際布局、風險承擔常有不同看法，使傳承不再只是資產移轉，更是家族治理與價值觀傳遞的全面轉型。

面對環境巨變，高資產家族正呈現四大轉變，包括由穩健保值轉向跨境增值、由被動繼承走向主動規劃、由一代控制邁向跨代賦權，並從重視有形資產至無形資產的傳承，家族治理也逐步朝制度化發展。玉山銀行強調，未來財富管理的核心不僅是資產配置，更在於持續豐厚財務、家族人才培育與社會聲望的「家族資本」，並透過家族憲章、家族會議與家族委員會等家族治理機制，建立跨世代溝通與決策平台。

玉山銀行長期陪伴中小企業成長，超過六成高資產顧客為企業主。因應顧客多元需求，玉山以「雙核團隊」服務模式結合家族辦公室服務，提出「跨域資產配置、跨業協作傳承、跨代溝通治理」三大支柱，串聯私人銀行與法人金融資源，提供從資產管理、傳承規劃到家族治理的一站式解決方案，攜手顧客打造兼具韌性與永續性的未來藍圖。