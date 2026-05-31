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台新新光金攜手職棒味全龍舉辦主題周活動 董座吳東亮親自到場支持

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
台新新光金控贊助職棒味全龍，董事長吳東亮（右三）現身天母球場主題活動力挺，並邀請英國在台辦事處代表包瓊郁（左三）擔任開球嘉賓，超萌的台新銀行Richart（左二）亦身著味全龍球衣表支持。台新新光金控／提供
台新新光金控贊助職棒味全龍，董事長吳東亮（右三）現身天母球場主題活動力挺，並邀請英國在台辦事處代表包瓊郁（左三）擔任開球嘉賓，超萌的台新銀行Richart（左二）亦身著味全龍球衣表支持。台新新光金控／提供

台新新光金控（2887）長期深耕國內體育發展，今年擴大對職棒賽事的支持，偕旗下銀行、人壽、證券共同贊助職棒味全龍隊，並首次攜手球團於5月29日至31日以超人氣啦啦隊Dragon Beauties 新光人壽小龍女為形象主軸，舉辦「台新新光金控 魔女的盛宴DB Show」主題周活動，將天母棒球場打造成華麗的魔幻殿堂，不僅有精彩的表演，還發放一系列限量聯名贈品給球迷，現場氣氛熱烈。連續三天的主題賽事，合計吸引超過兩萬名球迷入場。5月30日的賽事，台新新光金控董事長吳東亮親自到場力挺，並邀請英國在台辦事處代表包瓊郁擔任開球嘉賓，同時號召主管及同仁共襄盛舉，以實際行動支持國內職棒發展。

台新新光金在主題周活動的首場賽事特別邀請由該金控贊助的霹靂舞好手許馥雅擔任開球嘉賓，並於賽前為球迷帶來一段動感十足的霹靂舞演出；第二天的賽事則邀請職籃臺北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders擔綱開場表演，獲得滿場球迷喝采。台新新光金高人氣吉祥物Richart亦換上戰神造型現身應援，與球迷近距離互動，也炒熱球場氛圍。

吳東亮表示台新新光金秉持「認真、創新、永續」的企業精神，用心支持各項運動賽事，特別是長期投入資源支持在地選手，多年來，培育出空手道亞運金牌國手谷筱霜、辜翠萍，以及包括錢珮芸、蔡佩穎等多位臺灣女子高球好手，讓選手們有機會持續在國際舞台上發光發熱。台新新光金近期再新增支持跆拳道奧運銅牌國手羅嘉翎、霹靂舞好手許馥雅，期盼各領域有潛力的運動選手都能邁向國際、為國爭光。此外，集團亦連年贊助HBL高中籃球聯賽、台新新光女子路跑等大型運動賽事，同時舉辦新光Fun Run、新光盃街舞大賽，藉此積極推動全民運動風氣。

台新新光金長期深耕體育，卓越的表現於今年初榮獲運動部運動推手獎六大獎項。未來，台新新光金將會持續貫徹「取之於社會、用之於社會」理念，善盡企業社會責任，致力推廣運動健身的文化，同時也幫助更多選手實現夢想，與台新新光金控一起認真同行。

吳東亮 味全龍 台新新光金

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