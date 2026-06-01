台新新光金挺味全龍職棒

台新新光金控（2887）長期深耕國內體育發展，今年擴大對職棒賽事的支持，偕旗下銀行、人壽、證券共同贊助職棒味全龍隊，並首次攜手球團於5月29日至31日以超人氣啦啦隊Dragon Beauties新光人壽小龍女為形象主軸，舉辦「台新新光金控 魔女的盛宴DB Show」主題周活動。

連續三天的主題賽事，合計吸引超過2萬名球迷入場，5月30日的賽事，台新新光金控董事長吳東亮親自到場，並邀請英國在台辦事處代表包瓊郁擔任開球嘉賓，號召主管及同仁共襄盛舉，以實際行動支持國內職棒發展。

台新新光金主題周活動將天母棒球場打造成華麗的魔幻殿堂，不僅有精彩的表演，還發放一系列限量聯名贈品給球迷，現場氣氛熱烈。

首場賽事特別邀請由該金控贊助的霹靂舞好手許馥雅擔任開球嘉賓，並於賽前為球迷帶來一段動感十足的霹靂舞演出；第二天的賽事則邀請職籃臺北台新戰神啦啦隊Taishin Wonders擔綱開場表演，獲得滿場球迷喝采。台新新光金高人氣吉祥物Richart亦換上戰神造型現身應援，與球迷近距離互動，也炒熱球場氛圍。

吳東亮表示，台新新光金秉持「認真、創新、永續」的企業精神，用心支持各項運動賽事，特別是長期投入資源支持在地選手，多年來，培育出空手道亞運金牌國手谷筱霜、辜翠萍，以及包括錢珮芸、蔡佩穎等多位台灣女子高球好手，讓選手們有機會持續在國際舞台上發光發熱。

台新新光金近期再新增支持跆拳道奧運銅牌國手羅嘉翎、霹靂舞好手許馥雅，期盼各領域有潛力的運動選手都能邁向國際、為國爭光。

此外，集團亦連年贊助HBL高中籃球聯賽、台新新光女子路跑等大型運動賽事，同時舉辦新光Fun Run、新光盃街舞大賽，藉此積極推動全民運動風氣。

台新新光金長期深耕體育，卓越的表現於今年初榮獲運動部運動推手獎六大獎項。

未來，台新新光金將會持續貫徹「取之於社會、用之於社會」理念，善盡企業社會責任，致力推廣運動健身的文化，同時也幫助更多選手實現夢想，與台新新光金控一起認真同行。