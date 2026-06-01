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國銀富豪戶財管規模暴增 居高思危…存款上升、投資下降

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導
富豪大戶的錢來了，出手卻愈來愈謹慎。圖／聯合報系資料照片
富豪大戶的錢來了，出手卻愈來愈謹慎。圖／聯合報系資料照片

富豪大戶的錢來了，出手卻愈來愈謹慎。據金管會統計，4月底21家國銀高資產客戶累計資產管理規模（AUM）衝2兆5,523億元，單月暴增1,524億元、寫開辦來最大增量；但存款占比回升、投資占比下降，顯示新資金入場之際，大戶已悄悄開始居高思危。

累計前四月來看，客戶數增加3,617戶到2萬4,200人，AUM增加3,940億元、客戶數與規模雙創同期新高，顯示財管市場的擴張不只是錢變多，更是富裕族群的持續壯大。

其中，前四月新增AUM已達去年一整年增量的逾五成，市場認為，若下半年維持相近步調，全年新增規模有望挑戰8,000億元、再寫歷史新高，推升整體高資產財管規模挑戰3兆元大關。

不過，規模快速成長之際，大戶資產配置卻出現明顯變化。4月存款占比回升至43.5%，終結連三個月下滑；基金、債券、保單與結構型商品等四大商品占比則同步下降，呈現「現金增、投資降」現象。

銀行圈指出，這反映兩股力量同時作用：新增客戶資金先停泊存款、伺機而動，既有客戶則擔憂地緣政治未明，反趁市場回穩獲利了結、讓資金回流現金。

這也反映了富豪大戶面對4月市況轉熱，並未積極追價，而是保留較高現金部位、靈活調整投資布局。

從各類商品配置來看，大戶對風險資產的態度更顯審慎。4月債券占比降到13.9%的近半年低點，月減0.6個百分點；基金占比降至16.8%，月減0.2個百分點；結構型商品占比也由7.9%降至7.5%。

金管會 國銀

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