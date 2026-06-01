券商高資產戶交易 飆高

亞洲資產管理中心高雄專區自去年7月22日揭牌，國內設立家族辦公室趨勢也日益顯著，高資產人士愈來愈重視財富傳承與家族治理制度。儘管金管會並未開放保險經紀人公司可申請進駐專區試辦業務，但國內保經公司已積極耕耘及擴展高資產客群，其中，也觀察到最受高資產客群青睞的保單類型，包括高保額保單以及著重資產配置保單。

2026-06-01 00:58