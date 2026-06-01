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保險小百科／保障型平台 有四類商品
為使民眾以實惠的保費取得基本保險保障，金管會近年已推動臺灣集中保管結算所「退休準備平台」所建置「保障型保險商品平台」，目前平台上已提供小額終老保險、定期壽險、重大疾病健康保險及微型保險四類商品供民眾選擇，民眾可透過「保障型保險商品平台」瞭解此四類商品保障內容、商品特色等，並進一步依自身需求購足基本保險保障。
金管會提醒民眾除可透過保險公司或保險業務員瞭解相關保障型保險商品外，亦可多加利用「保障型保險商品平台」，透過網路投保不受空間與時間限制的便利性，即可依自身需求與預算選擇適合的保障型保險商品，以獲得基本的保險保障。此外，中華民國人壽保險商業同業公會已於官網建置「保障型保險商品專區」，彙整國內各壽險公司保障型保險商品專區之網站連結，民眾可進一步透過該專區前往各公司網頁，視自身需求選擇不同公司推出保障型商品保障範圍，作為後續投保的參考。
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