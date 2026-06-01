專家教你保／分齡保險規劃 扮孩子醫療後盾

每個孩子在成長過程中，都會遇到不一樣的狀況，父母擔心孩子小時候怕生病住院，上學後怕跑跳受傷，成年後則要學習承擔責任。隨著孩子的生活型態在變，父母給予的守護當然也要跟著進化，才能讓真正派得上用場，成為守護孩子的重要後盾。

0到6歲是孩子剛上幼兒園的階段，容易碰到腸病毒、流感的群聚感染，這時保險規劃核心邏輯在於「守護休養品質」與「填補薪資損失」。一但遇到孩子生病的狀況，足夠的「住院實支實付險」可升等單人房，隔離病毒也能安靜養病，而「住院日額」的功能則在於補貼爸媽為了照顧孩子請假而被扣除的薪水。此外，學步期的孩子跌跌撞撞、誤吞異物或居家燙傷防不勝防。「意外醫療險」能因應這些小而頻繁的門診或急診支出，是住院醫療險外，絕對不能少的第二道防線。

上學後的孩子必須從「基礎防護」升級為「拉高保障」。建議適度調高意外險及住院實支實付險額度，確保發生較大意外時，能有足夠的銀彈支撐醫療支出。

進入青春期後，孩子的生活圈明顯變大，交通與意外風險同步升高；同時，身心正處快速變化階段，正是把握孩子健康基礎、完整建構醫療保障的最佳時機。此階段建議先補齊重大傷病險與癌症險，把未來可能面對的醫療缺口提前補上。如此能讓孩子在邁向獨立前，就擁有一套穩固的醫療後盾，不僅減少成年後重新投保的變數，也讓保障能順暢銜接未來的人生階段。

18歲以後，孩子也該逐步學習風險管理，建議這時候親子可以一起進行「保單健檢」，除了檢視舊保單是否跟得上醫療趨勢，更要針對年輕族群的三大高風險區塊進行補強，包括「打工實習」，應將職業災害風險納入考量，並同步補強長期照顧險，避免一場交通意外導致長期癱瘓，拖垮剛起步的人生；最後則是「理財起步」，若行有餘力可透過利變型保險開始練習資產累積。

最後，也要提醒父母們，爸媽是家中唯一的經濟支柱，也別忘了檢視自己的保護傘是否完整，幫孩子（被保險人）購買保單時，記得附加「豁免保費」條款。萬一自己因變故失去工作能力，保險公司也能代繳剩餘保費，確保保單繼續有效，當家庭防護網穩固了，父母才能真正放下心頭大石。（本文由新光人壽資深副總經理陳國揚提供，記者戴玉翔採訪整理）