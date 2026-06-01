保經業組建專家團隊 培訓人員

保經業看好台灣推動亞洲資產管理中心政策，近年來除了提供業務人員的財務、稅務與資產傳承相關課程培訓外，也積極布局專家團隊，協助提供高資產客戶在財富管理與資產傳承的需求，進而擴展高資產客戶市場。

公勝保經董事長蔡聖威表示，在高齡化等因素影響下，台灣邁入大繼承時代，布局高資產客群也成為保經產業發展方向之一，公勝保經擬定「業務專業化、客群高端化、團隊菁英化」的大發展策略，持續提供財務、稅務與傳承實戰培訓，協助業務夥伴轉型。

蔡聖威也指出，公勝保經仿效國外財富管理中心，已於2025年成立「頂尖會所」，以優質場域提供專業諮詢服務以及軟性講座，讓高端客戶有更豐富的體驗；也集結會計師、律師、地政士等專家團隊，整合財務規劃與保險專業，為公勝業務夥伴與高端客戶提供結合一站式的完整服務。

磊山保經業務總經理林世德則表示，磊山從2020年起認為傳承是一個很重要的市場，因此當年度就已經組建專家團隊，不僅處理保險議題，也包括土地、股權、信託等面向，因此在2024、2025年也特別發揮出很大的作用。

林世德說明，目前專家團隊的組成，主要由三位人員主責，負責先了解客戶需求與溝通，再依照客戶需求連結外部簽約的合作專家，包括律師、會計師、地政士、建築師等專家，至今合作專家已超過百位。

另一方面，磊山也對於業務人員自2024年起推出七大學程，其中就包括資產傳承學程，一年約有110小時涵蓋資產傳承相關課程，透過專家團隊及人員培訓，擴展高資產客群。