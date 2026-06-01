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保經業搶市 瞄準高資產客

經濟日報／ 記者葉佳華／台北報導

亞洲資產管理中心高雄專區自去年7月22日揭牌，國內設立家族辦公室趨勢也日益顯著，高資產人士愈來愈重視財富傳承與家族治理制度。儘管金管會並未開放保險經紀人公司可申請進駐專區試辦業務，但國內保經公司已積極耕耘及擴展高資產客群，其中，也觀察到最受高資產客群青睞的保單類型，包括高保額保單以及著重資產配置保單。

磊山保經業務總經理林世德指出，雖然目前主管機關並未開放保險經紀人公司可獨立申請進駐專區試辦業務，但由於保險經紀人公司本身與保險公司有簽約，若保經公司想要參與，可與已經進駐在專區內的保險公司進行合作，並將符合高資產標準客戶的帶進專區內，協助保險公司銷售保單商品。

根據金管會明訂壽險業承辦高資產客戶財管業務，其中，明訂「高資產客戶」定義，包含已符合銀行高資產客戶標準、或年繳保費逾500萬元並擁逾1億元財力聲明書，二擇一即可。儘管保經公司內部對於高資產客群的定義各有不同，但從內部的統計數據來看，不約而同皆可發現，2025年高資產客群皆有明顯成長的趨勢。

林世德指出，自從亞資中心出現後，磊山內部已重新定義高資客，也就是鎖定年繳總保費500萬元以上，貼齊亞資中心專區的入場條件，以內部數據來看，2025年新增高資產客戶數已較2024年同期成長116%，有相當顯著的成長。他也觀察，高資產客群最在意的保險功能在於保額跟指定受益人功能，因此目前高資客偏重的商品類型在於用來傳承規劃的高保額保單。

公勝保經則鎖定年繳保費達120萬元以上的客戶族群，根據統計，截至2025年底為止，年繳保費達120萬元以上的客戶族群，占公勝保經整體業績比重已來到三成左右，較2020年成長超過十倍。從另一指標來看，2024年公勝保經業務員人均佣金收入已是業界的1.96倍，人均產值遠優於業界。

公勝保經董事長蔡聖威觀察，就商品面來看，高資產客群主要偏重兩大類型商品，分別為財富傳承、即高壽險倍數商品，透過高額壽險保障，在當事人離世後，預留稅源（如遺產稅）合規進行資產轉移；另一偏重商品著重於資產配置，如儲蓄型等，滿足高資產客戶注重資金安全與靈活運用的需求。

林世德指出，近兩年因亞資議題所帶動的傳承觀念確實發揮很好的作用，加上股市頻創高且熱絡之下，推升高資客的資產增加，尤其高資客也認同保險兼具保障與資產配置功能，從市場上來看，確實也發現年繳總保費超過3,000萬以上的客戶數愈來愈多。

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