高雄資產專區大爆發！57家業者搶進、版圖上看66家

金融業搶進高雄資產專區熱度升溫。據金管會到4月底統計，已有57家業者進駐、3家審核中，另有6家銀行正申請高資產財管執照，後續可望進軍高雄專區，整體版圖上看66家，涵蓋銀行、壽險、券商與投信投顧，逐步形成國內最大跨境財管聚落。

目前進駐業者包括21家銀行、6家壽險、13家券商及17家投信投顧，合計57家業者。另有3家投信申請中，被視為後續擴張動能。

隨高資產業務開放持續推進，銀行、投信與券商版圖加速拼圖，財管生態鏈趨於完整。

金管會規劃6月底前，陸續宣布開放部分業務全國適用，要讓部分高雄資產專區業務「走出高雄」。

市場認為家族辦公室、跨境金融、境外私募基金銷售等三大業務可望優先放行，全台資產管理市場將迎來新一波結構性開放，商機再起。