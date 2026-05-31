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大戶資金來了卻不追價？4月國銀AUM衝2.55兆元背後藏玄機

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
據金管會統計，4月底21家國銀高資產客戶累計資產管理規模（AUM）衝2兆5,523億元，單月暴增1,524億元、寫開辦來最大增量。 圖／本報資料照片
據金管會統計，4月底21家國銀高資產客戶累計資產管理規模（AUM）衝2兆5,523億元，單月暴增1,524億元、寫開辦來最大增量。 圖／本報資料照片

富豪大戶的錢來了，出手卻愈來愈謹慎。據金管會統計，4月底21家國銀高資產客戶累計資產管理規模（AUM）衝2兆5,523億元，單月暴增1,524億元、寫開辦來最大增量；但存款占比回升、投資占比下降，顯示新資金入場之際，大戶已悄悄開始居高思危。

累計前四月來看，客戶數增加3617戶到2萬4200人，AUM增加3,940億元、客戶數與規模雙創同期新高，顯示財管市場的擴張不只是錢變多，更是富裕族群的持續壯大。

其中，前四月新增AUM已達去年一整年增量的逾五成，市場認為，若下半年維持相近步調，全年新增規模有望挑戰8,000億元、再寫歷史新高，推升整體高資產財管規模挑戰3兆元大關。

不過，規模快速成長之際，大戶資產配置卻出現明顯變化。4月存款占比回升至43.5%，終結連三個月下滑；基金、債券、保單與結構型商品等四大商品占比則同步下降，呈現「現金增、投資降」現象。

銀行圈指出，這反映兩股力量同時作用：新增客戶資金先停泊存款、伺機而動，既有客戶則擔憂地緣政治未明，反趁市場回穩獲利了結、讓資金回流現金。

這也反映了富豪大戶面對4月市況轉熱，並未積極追價，而是保留較高現金部位、靈活調整投資布局。

從各類商品配置來看，大戶對風險資產的態度更顯審慎。4月債券占比降到13.9%的近半年低點，月減0.6個百分點；基金占比降至16.8%，月減0.2個百分點；結構型商品占比也由7.9%降至7.5%。

銀行主管指出，基金減碼反映部分客戶逢高獲利了結；債券則受通膨疑慮未除、美債殖利率維持高檔影響，價格持續承壓，不少大戶暫停加碼、轉為觀望。

相較之下，保單配置仍維持高檔。4月占比雖略降至11.9%，仍接近近兩年高點，主因是保費融資與家族辦公室業務升溫、企業主傳承與稅務規劃需求增加，持續支撐保險商品的配置需求。

整體來看，4月大戶操作策略是維持「長線看多、短線審慎」的投資基調。

隨美伊戰事影響消退，年底美國有望再降息一碼、高雄專區效益擴大，資金可望加速由存款轉向商品，高資產財管市場朝「三兆元時代」邁進的速度，預料將進一步加快。

金管會 基金

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