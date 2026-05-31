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國銀4月富豪AUM衝2.5兆元 單月大增1524億

中央社／ 台北31日電

美伊戰爭影響鈍化，加上資本市場4月吹起反彈號角，推升高資產戶管理資產規模。金管會統計顯示，21家國銀截至2026年4月底高資產客戶管理資產規模（AUM）達新台幣2兆5523億元，單月大增1524億元，4月底高資產客戶數也達2萬4200人，月增994人。

金管會2020年8月推出「媲美星港」財管2.0方案，開放銀行申請辦理資產超過億元高資產客戶業務，截至今年4月底，已有21家銀行獲准開辦，並已全數投入營運。目前尚有6家業者遞件申請高資產業務，金管會正在審核中。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，截至4月底高資產客戶數為2萬4200人、AUM達2兆5523億元，分別月增994人與1524億元。張嘉魁說明，客戶數與AUM都較去年同期增加，主因包括銀行開辦家數增加，各銀行在人才與產品設計方面日趨完備，帶動業務推展動能。

至於富豪戶資產配置占比情形，4月底存款比率增至43.5%，基金為16.8%，債券13.9%，保險11.9%，以及境外結構型商品7.5%。

金管會證期局主秘王秀玲表示，截至4月底止，金管會核准10家證券商以複委託、財富管理及自營等管道辦理高資產客戶業務，2020年以來累計高資產客戶數達1864人，累計交易金額約5245億元，跟去年同期相比，客戶數與累計交易金額分別年增51%與72%。

觀察證券商表現，前3名排名跟3月相同，分別為永豐金證券、國泰證券與兆豐證券，自開業累計到4月底的交易金額分別為2657億元、1121億元與535億元，其餘7家證券商合計932億元。

金管會2025年7月啟動高雄專區，目前共有21家國銀進駐；保險業部分，國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、凱基人壽、台灣人壽、新光人壽等6業者進駐高雄專區。

金管會統計指出，截至目前20家投信投顧業者申請高雄專區試辦業務，17家已核准，3家審查中。證券業部分合計13家證券商遞件申請高雄專區試辦業務，全數皆已核准。

金管會 國銀 美伊戰爭

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