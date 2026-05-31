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除息旺季來了 看懂ETF收益平準金配息機制打破高配息迷思

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

近年來ETF投資相當熱門，不少投資人也會把「配息率高不高」當成選擇商品的重要依據。不過，配息率高並不一定代表投資績效較好，配息來源是否合理、透明，其實更值得關注。

臺灣證券交易所提醒，ETF的配息來源都有明確規範，投信業者在規劃及執行配息政策時，應依基金信託契約及相關規定辦理，不能透過不當方式刻意拉高配息率，所有配息項目均應以信託契約所列的可分配收益為限。

其中，許多投資人常見的收益平準金，主要用途是在ETF短期間出現大量申購時，避免新資金稀釋原有受益人的配息權益，讓配息金額能夠維持相對穩定。換句話說，收益平準金的目的在於維持配息公平性，而不是用來創造額外收益或提高配息率。

為讓ETF配息機制回歸本質，避免收益平準金被過度包裝成行銷話題，主管機關、投信投顧公會及證交所已建立相關監理、廣告及資訊揭露規範。投信業者若要動用收益平準金配息，也必須符合主管機關訂定的啟動條件，例如ETF規模成長達一定程度，且原有配息確實受到稀釋影響時，才能依規定啟用。配息作業應以保障受益人權益及反映基金實際收益為原則，不宜為吸引資金或迎合市場期待而刻意追求高配息率。

證交所提醒投資人，評估ETF時不妨跳脫配息率愈高愈好的迷思，除配息金額外，也可進一步了解配息來源組成，例如，股利收入、資本利得及收益平準金占比等資訊，並搭配整體報酬率一併評估，才能更完整掌握產品的實際表現。

投資人若想進一步掌握ETF配息金額及組成資訊，可透過「公開資訊觀測站（https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t108sb30）」或證交所ETF一站式投資資訊平台e添富（https://www.twse.com.tw/zh/ETFortune/dividendList）查詢，在資訊透明基礎做出最合適的財務決策。

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