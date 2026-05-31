快訊

國泰航空登機閘口明起提前5分鐘關閉 高雄6月試辦多元計程車機場載客

NBA／重返總冠軍賽！馬刺7戰淘汰衛冕軍雷霆 溫班亞瑪激動落淚

6月交通新制1次看 70歲高齡駕駛要換照、汽車考照筆試取消是非題

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所研議穩定幣交易會計處理及持有加密貨幣 內部控制制度兩大指引

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著穩定幣在投資、交易及支付等領域的應用日益普及，企業持有情形也逐漸增加，為協助上市公司對穩定幣進行適當之會計認列與衡量，臺灣證券交易所與櫃買中心共同委託會計研究發展基金會研議會計處理原則，並完成穩定幣交易會計處理之指引。

這項會計處理指引指出，企業持有穩定幣時，應依當時法規以及穩定幣發行商最新公布的用戶條款，作為判斷穩定幣會計分類基礎，並以常見的USDC及USDT的交易態樣為背景撰寫四則案例。指引並詳盡說明，在穩定幣已立法監管或尚未立法監管的不同情境下，如何判定穩定幣持有者是否具有收取現金或其他金融資產之合約權利，進而將穩定幣分類為金融資產、無形資產或存貨。

為強化上市公司從事加密貨幣交易之風險管理及內部控制，證交所亦發布持有加密貨幣內部控制制度指引，上市公司應就持有加密貨幣之管理；創建虛擬錢包及加密貨幣保管；取得、處分、轉換及移轉加密貨幣；加密貨幣收、付款交易等面向，建立相關內部控制作業。

控制重點包括應建立由董事會監督的加密貨幣管理單位、配置加密貨幣領域專長人員及資訊安全人員，擬定交易額度及損失上限；建立虛擬錢包管理及多重簽章機制、強化私鑰安全保存及權限分離、妥善規劃熱錢包與冷錢包存放比例、加強第三方託管的風險控管措施等；對加密貨幣取得、處分、轉換及移轉交易，應事前評估交易合理性與必要性，依交易授權額度及核決權限辦理，並應落實交易驗證、分層核准及取得或處分資產公告申報等相關控管機制。

證交所表示，配合虛擬資產監理趨勢，這次證交所發布「穩定幣交易會計處理之指引」及「持有加密貨幣內部控制制度指引」，將有助於上市公司持有穩定幣適用一致性的會計處理，並完善持有加密貨幣的風險管理制度，進而提升資訊透明度與公司治理品質，亦有助於上市公司實務運作更加健全順利。

「穩定幣交易會計處理之指引」可至會計研究發展基金會網站(https://www.ardf.org.tw/cpa9.html)、證交所「國際財務報導準則（IFRSs）專區」(https://www.twse.com.tw/IFRS)下載。另「持有加密貨幣內部控制制度指引」可至「國內業務宣導網站－上市公司－文件下載」(https://dsp.twse.com.tw/)參閱。

證交所 上市公司 加密貨幣

延伸閱讀

穩定幣不只是加密貨幣！KPMG曝銀行未來三大生存關鍵

證交所「上市公司資本策略論壇 圓滿成功

虛擬幣納入阻詐體系

葉銀華／如何解讀中日減持美債

相關新聞

證交所「上市公司資本策略論壇」 圓滿成功

臺灣證券交易所為協助上市公司掌握全球資本市場發展趨勢，並深化企業對Level 1 ADR制度的了解，證交所今2026年5月29日舉辦上市公司資本策略論壇：Level 1 ADR實務解析與國際布局，邀集金融機構、法律專家及企業代表共同參與，透過專題演講及座談交流，分享Level 1 ADR制度架構、法規遵循、實務操作及企業國際化布局經驗，協助企業掌握跨境資本市場新契機。

群益金融集團2026永續家庭日歡樂跑 共創健康永續未來

群益金融集團5月30日在台北客家文化主題公園及古亭河濱公園盛大舉行「群益探奇幸福健康2026永續家庭日歡樂跑」活動。活動由集團董事、員工及家屬熱情參與，並邀請群益客戶共襄盛舉，現場氣氛熱烈溫馨，充分展現集團對員工身心健康、家庭平衡及社會永續的深切關懷，並以實際行動落實「健康生活、永續財富」的核心理念。活動中特別安排大會師空拍儀式，紀錄群益金融集團團結一心的壯闊場面。

匯市最前線／台幣31.1~31.5元波動

外資買超台股，熱錢推升新台幣匯價。新台幣上周五（29日）以31.384元收盤，升值4.4分，升幅0.14%，成交量擴增至42.57億美元。一周來升值1.84角，升幅為0.6%。匯銀指出，估新台幣本周匯價區間在31.1~31.5元波動。

AI帶動出口、投資暴衝 今年超額儲蓄首破9兆創新高

AI需求強勁，帶動出口與投資同步擴張。不過主計總處最新預估，由於經常帳順差快速增加，今年超額儲蓄將首度突破新台幣9兆元大...

外銀搶大額新台幣 祭一個月定存利率1.5%以上

外商銀行以高利吸收新台幣大額存款，據統計，目前包括大華銀行、三井住友銀行和中國台北都祭出一個月定存利率1.5%以上的優於同業存款利率，但只有大額資金能適用。

新台幣周線、月線同步收紅 熱錢湧入成交爆巨量

台股29日延續強勢多頭行情，外資單日買超逾800億元，帶動新台幣兌美元匯率走揚，盤中最高升抵31.317元、升值1.11角。不過，在特定美元買盤進場後，匯價升幅收斂，終場以31.384收盤，升值4.4，成交量擴增至42.57億美元，創歷史第五巨量。估外資匯入約22億美元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。