群益金融集團2026永續家庭日歡樂跑 共創健康永續未來

群益金融集團5月30日在台北客家文化主題公園及古亭河濱公園盛大舉行「群益探奇幸福健康2026永續家庭日歡樂跑」活動。活動由集團董事、員工及家屬熱情參與，並邀請群益客戶共襄盛舉，現場氣氛熱烈溫馨，充分展現集團對員工身心健康、家庭平衡及社會永續的深切關懷，並以實際行動落實「健康生活、永續財富」的核心理念。活動中特別安排大會師空拍儀式，紀錄群益金融集團團結一心的壯闊場面。

活動開跑儀式由群益金鼎證券董事長周秀真與總經理李文柱共同率領子公司群益期貨、群益投顧、群益保經董總共同進行鳴槍，隨著清脆的槍聲響起，正式宣告活動展開，展現集團邁向健康永續未來的堅定決心。

群益金融集團為鼓勵員工在繁忙工作中落實自主健康管理，活動前先行舉辦步步為盈挑戰賽，凡在挑戰期間登錄達標者即可獲得加碼的E化園遊券，成功將平日的運動習慣轉化為現場熱絡的參與動力。正式路跑則規劃10公里競賽組與3公里歡樂組，讓不同體能狀況的成員都能在河濱綠帶享受運動樂趣。主舞台更設有「永續榮耀時刻」，由董事長、總經理與董事群帶領全體參與者共同回顧群益金鼎證券在ESG領域獲得的重要獎項與永續成就，提升同仁對企業社會責任的認同感。

永續行動方面，現場設置五大永續闖關活動，內容涵蓋二手拍賣循環經濟、打擊詐騙挑戰、生物多樣性、社會企業永續行動及公益挑戰，過關者可獲贈永續小樹苗或編織杯套。為進一步落實社會責任精神，活動現場特別舉辦公益義賣，鼓勵員工與眷屬共同響應物資捐贈與認購，義賣所得將全數捐贈弱勢團體，具體落實循環經濟與在地關懷。

活動融合多項端午節傳統節慶與趣味元素，如草坡龍舟競速賽、粽子造型艾草香包手作及絹印體驗，讓員工與家人在親手操作中感受溫馨的節日氣氛。綠意盎然的大草坪區，巨大的充氣氣墊城堡也成為最吸睛的焦點，為孩童打造安全的跳躍天堂。園遊會現場更是豐富多彩，提供不插電民歌表演、泡泡達人秀及啦啦隊互動等節目，並設有AI拍貼機、飛鏢機、打地鼠及古早味彈珠台等多樣遊戲設施。活動尾聲加碼摸彩抽獎，獎項包含iPad、Switch 2及運動手錶等多項大獎。

群益金融集團致力於打造兼顧「健康、家庭、永續」三大主軸的工作環境，透過這次家庭日不僅凝聚內部向心力，更展現群益對社會共好的長期承諾。

群益金融集團家庭日活動主舞台「永續榮耀時刻」，由群益證董事長周秀真（左五）、總經理李文柱（右一）與獨董李伸一（右五）、林蒼祥（左四）、蘇秋霞（右四）及董事劉敬村（左三）、蔡毅憬（右二）、周賢陽（右三）、傅蒨怡（左二）、李涵敏（左一）帶領全體參與者共同回顧群益金鼎證券在ESG領域獲得的重要獎項與永續成就。(群益金融集團/提供)