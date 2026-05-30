群益金融集團2026永續家庭日歡樂跑活動 空拍壯闊大會師

群益金融集團於30日端午節前夕，在台北客家文化主題公園及古亭河濱公園盛大舉行「群益探奇幸福健康2026永續家庭日歡樂跑」活動。活動由集團董事、同仁及家屬熱情參與，並邀請群益客戶共襄盛舉，現場氣氛熱烈溫馨，充分展現集團對員工身心健康、家庭平衡及社會永續的深切關懷，並以實際行動落實「健康生活、永續財富」的核心理念。活動中特別安排大會師空拍儀式，紀錄群益金融集團團結一心的壯闊場面。

活動開跑儀式由群益金鼎證券（6005）董事長周秀真與總經理李文柱共同率領子公司群益期貨、群益投顧、群益保經董總共同進行鳴槍，隨著清脆的槍聲響起，宣告活動展開，展現集團邁向健康永續未來的堅定決心。

為鼓勵同仁在繁忙工作中落實自主健康管理，集團於活動前先行舉辦「步步為盈挑戰賽」，凡在挑戰期間登錄達標者即可獲得加碼的E化園遊券，成功將平日的運動習慣轉化為現場熱絡的參與動力。

正式路跑則規劃10公里競賽組與3公里歡樂組，讓不同體能狀況的成員都能在河濱綠帶享受運動樂趣。主舞台更設有「永續榮耀時刻」，由董事長、總經理與董事群帶領全體參與者共同回顧群益金鼎證券在ESG領域獲得的重要獎項與永續成就，提升同仁對企業社會責任的認同感。

在永續行動方面，現場設置五大永續闖關活動，內容涵蓋二手拍賣循環經濟、打擊詐騙挑戰、生物多樣性、社會企業永續行動及公益挑戰，過關者可獲贈永續小樹苗或編織杯套。為進一步落實社會責任精神，活動現場特別舉辦公益義賣，鼓勵同仁與眷屬共同響應物資捐贈與認購，義賣所得將全數捐贈弱勢團體，具體落實循環經濟與在地關懷。

適逢端午佳節，活動更融合了多項傳統節慶與趣味元素，如草坡龍舟競速賽、粽子造型艾草香包手作及絹印體驗，讓同仁與家人在親手操作中感受溫馨的節日氣氛。綠意盎然的大草坪區，巨大的充氣氣墊城堡也成為今日最吸睛的焦點，為孩童打造安全的跳躍天堂。園遊會現場更是豐富多彩，提供不插電民歌表演、泡泡達人秀及啦啦隊互動等節目，並設有AI拍貼機、飛鏢機、打地鼠及古早味彈珠台等多樣遊戲設施。活動尾聲加碼摸彩抽獎，獎項包含iPad、Switch 2及運動手錶等多項大獎，讓參與者帶回滿滿驚喜。

群益金融集團致力於打造兼顧「健康、家庭、永續」三大主軸的工作環境，透過此次家庭日，不僅凝聚了內部向心力，更展現了群益對社會共好的長期承諾。

群益金融集團家庭日活動主舞台「永續榮耀時刻」，由群益證董事長周秀真（左五）、總經理李文柱（右一）與獨董李伸一（右五）、林蒼祥（左四）、蘇秋霞（右四）及董事劉敬村（左三）、蔡毅憬（右二）、周賢陽（右三）、傅蒨怡（左二）、李涵敏（左一）帶領全體參與者共同回顧群益金鼎證券在ESG領域獲得的重要獎項與永續成就。群益金鼎證券／提供