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高雄銀行攜手各界用「最熱血」的力量守護城市

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
前排右6為董事長徐翠梅、右5為總經理張榮泰、右4為宋同強副總經理、左5為副總經理凃泰祿。業者提供
前排右6為董事長徐翠梅、右5為總經理張榮泰、右4為宋同強副總經理、左5為副總經理凃泰祿。業者提供

台灣少子化問題持續衝擊醫療用血供應，高雄銀行攜手高雄市政府財政局、財團法人晉禾社會福利慈善基金會及在地9家企業，共同發起大型公益捐血行動，30日於高雄漢神巨蛋1樓廣場盛大舉行，號召民眾「挽袖捐血」，以實際行動挹注血庫、守護生命，展現企業與政府攜手推動社會責任(ESG)的具體成果。

本次活動由高雄銀行社會福利慈善基金會統籌，透過高雄捐血中心資源整合，串聯公私部門力量，於上午10時至下午5時吸引大批民眾熱情響應。現場除規劃完善捐血動線外，亦提供好康回饋，凡完成250cc捐血者，即可獲贈漢神禮券200元，並加碼白米2公斤或清淨海環保洗沐組等好禮二選一。

高雄銀行董事長徐翠梅親自出席活動並表示，血液供應穩定攸關醫療體系運作，高雄銀行長期關注社會需求，透過慈善基金會持續推動捐血等公益行動，已形成制度化、常態化的公益參與模式。她指出，作為在地銀行，高雄銀行不僅肩負金融服務責任，更致力於成為城市永續發展的重要推手，將ESG理念落實於具體行動之中。

本次公益行動亦獲得在地企業熱烈響應，包括隆大、友友、城揚、泰郡、居興、尊邑等建設公司，以及瑞鋒營造、嘉鴻集團、永揚消防等9家企業共同參與，展現高雄在地企業高度凝聚力與社會參與度。同時，高雄市政府財政局與晉禾社會福利慈善基金會提供重要支持，促成本次活動順利推動。統計顯示，本次活動共吸引215人參與捐血，募得314袋、合計78,500cc血液，有效挹注高雄地區血液庫存，對於穩定區域醫療供血體系具實質助益。

高雄銀行表示，未來將持續深化公益布局，結合在地連結優勢，推動更多具影響力之社會參與行動，並以實際作為回應永續金融趨勢，朝向兼顧經濟價值與社會價值之發展目標穩健邁進。

捐血 公益 高雄

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