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AI帶動出口、投資暴衝 今年超額儲蓄首破9兆創新高

中央社／ 台北30日電
AI需求強勁，帶動出口與投資同步擴張。不過主計總處最新預估，由於經常帳順差快速增加，今年超額儲蓄將首度突破新台幣9兆元大關，達9兆433.5億元，超額儲蓄率則衝上26.96%，雙創歷史新高。儲蓄示意圖。圖／AI生成
AI需求強勁，帶動出口與投資同步擴張。不過主計總處最新預估，由於經常帳順差快速增加，今年超額儲蓄將首度突破新台幣9兆元大關，達9兆433.5億元，超額儲蓄率則衝上26.96%，雙創歷史新高。儲蓄示意圖。圖／AI生成

AI需求強勁，帶動出口與投資同步擴張。不過主計總處最新預估，由於經常帳順差快速增加，今年超額儲蓄將首度突破新台幣9兆元大關，達9兆433.5億元，超額儲蓄率則衝上26.96%，雙創歷史新高。

國民儲蓄毛額與國內投資毛額的差額，又被稱為「超額儲蓄」。近年隨著AI需求推升出口表現，超額儲蓄幾乎呈飛躍式成長，2020年至2023年都還停留在3兆元區間，2024年AI題材逐步發酵，拉動出口表現，超額儲蓄隨之擴大。2024年突破4兆元大關，2025年便奔向5.6兆元，今年更一舉衝上9兆元水準。

儘管外界慣以「閒置資金」形容超額儲蓄，主計總處綜合統計處處長蔡鈺泰表示，AI需求超乎預期強勁，不只拉動出口，國內半導體、封裝測試、記憶體、載板及設備等相關供應鏈廠商，積極提高資本支出，擴充國內產能，資金不只沒有閒置，甚至「廠商動得很快」，廠商積極擴廠，買廠、租廠情況時有所聞。

蔡鈺泰解釋，從國民所得會計恆等式觀點，經常帳順差與超額儲蓄是一體兩面，而商品出口高速成長，估今年規模已經逼近9000億美元，經常帳順差竄升，導致超額儲蓄同步邁入高檔。

也因此，主計總處在去年8.76%的高基期下，仍上修今年經濟成長率至9.64%，創16年新高，凸顯經濟強勁成長。

蔡鈺泰並指出，今年投資率（國內投資毛額占GDP比率）估下滑至24.02%，主要是因GDP增速過快、分母放大所致，單看規模值，今年國內投資毛額突破8兆元，創下歷史新高，顯示AI帶動下，國內投資規模仍持續擴大。

主計總處

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