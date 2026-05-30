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新台幣周線、月線同步收紅 熱錢湧入成交爆巨量

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣29日收盤價創3個月新高，周線、月線同步收紅。圖／AI生成
新台幣29日收盤價創3個月新高，周線、月線同步收紅。圖／AI生成

台股29日延續強勢多頭行情，外資單日買超逾800億元，帶動新台幣兌美元匯率走揚，盤中最高升抵31.317元、升值1.11角。不過，在特定美元買盤進場後，匯價升幅收斂，終場以31.384收盤，升值4.4，成交量擴增至42.57億美元，創歷史第五巨量。估外資匯入約22億美元。

在熱錢推升下，新台幣29日收盤價創3個月新高，周線、月線同步收紅。

根據證交所統計，115年5月29日台股收盤為44,732.94點，一周上漲2,464.97點，漲幅約為5.83%。新台幣匯價一周升值1.84角，升幅為0.6%。

6 月中旬FOMC會議，目前市場預期6月「按兵不動」機率約七成，真正左右行情的焦點在會後聲明與點陣圖，以及對未來降息次數與時間點的暗示。策略上，FOMC最可能採「觀望＋數據導向」路徑：暫不調整利率區間，強調決策依賴後續通膨與就業數據，不再預設降息時程，藉此壓抑市場過度樂觀。

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