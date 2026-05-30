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國泰金：銀行業整併 助攻國際盃

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

國泰金控（2882）總經理李長庚昨（29）日直言，台灣銀行業迄今沒有任何一家的存放款占據10%至20%以上市占率，若希望台灣金融業具國際競爭力，銀行整併是必要方向。

他說，「今天科技業已在打國際盃，但台灣沒有任何一家金融機構可以打世界盃，甚至洲際盃都很難。」

他呼籲政府要推動銀行整併，讓銀行業協助更多科技大廠打世界盃。李長庚昨天率隊參加法說會，他提到今年董事長蔡宏圖勉勵金控與各子公司強化成長動能，除了加速內生成長，也會更積極研究國內外併購與參股機會。

在股利政策方面，國泰金控財務長陳晏如表示，今年資本市場表現相當亮眼，國泰人壽累計前四月調整後獲利為600億元，目前月底進行決算，掌握累計前五月國壽調整後獲利達800億元、金控逾1,100億元，「以今年數字推算，盈餘配發維持過往約50%左右應是沒問題」。

在投資操作方面，國泰人壽總經理林昭廷表示，壽險公司實際可配息基礎是調整後獲利，也就是將FVOCI資本利得納入考量。目前國壽國內外股票OCI未實現利益已超過2,700億元，加上今年股市持續創高，適時實現資本利得後，調整後獲利有望超過2021年的歷史高點，整體配息動能增加。

銀行業 國泰金控 蔡宏圖

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