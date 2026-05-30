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國票金改選 張兆順任董座

經濟日報／ 記者黃于庭任珮云／台北報導

國票金控（2889）昨（29）日召開股東常會並完成董事改選，由第一銀行代表人張兆順出任董事長，總經理則為吳瑛。

股東會通過盈餘分配案，擬配發現金股利0.5元，股票股利每股約0.089元，盈餘分配率約93.5%。

國票金控今年前四月自結累計稅後盈餘達14.09億元，年增607％，每股稅後盈餘0.39元，累計前五月自結稅後純益可望達19億元，展現強勁成長動能。

國票金董事當選名單同步出爐，新任董事為張兆順、周慶輝、蔡淑慧、劉子猛、乙增祥、吳瑛、施正峰、楊承羲、陳冠舟、陳冠如等10人，獨立董事則為謝智源、梁穗昌、李文雄、楊家興，及陳惟龍。

聯邦銀行昨日股東會亦通過盈餘分配案，決議普通股每股配發1.06元，其中包含現金股利0.46元、股票股利0.6元，特別股則配發2.63元股息。

台產及旺旺保也同步召開股東會，台產通過決議配發現金股利每股3.5元，創下歷年新高。

旺旺保通過每股配發現金股利1.5元。

國票金 張兆順 股利

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