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央行示警五大金融風險 AI產業估值過熱也入列

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
中央銀行。 聯合報系資料照
中央銀行。 聯合報系資料照

就在台股頻創新高之際，中央銀行昨（29）日對國內外金融風險提出示警：儘管全球經濟維持成長、國內金融市場展現韌性，但地緣政治、AI產業投資熱潮、非銀行金融機構擴張及穩定幣快速崛起等因素，已成為影響金融穩定的重要變數，須密切關注潛在修正與系統性風險。

央行昨天發布年度《金融穩定報告》，提出五大金融風險。首先，全球經濟雖持續穩步成長，但前景不確定性仍高；其次，中東戰事升溫恐加劇金融市場波動；三，AI產業估值過熱與循環交易機制不透明，可能增添系統性風險；第四，非銀行金融機構投資比重攀升，對新興經濟體資本流動與金融穩定帶來衝擊；第五，穩定幣市場規模快速擴大，對跨境支付及金融監理形成新挑戰。

央行表示，全球市場不確定性提高，金融市場波動加劇，未來可能進一步影響企業營運、家庭償債能力及房地產市場表現，相關風險變化值得高度留意。在家庭部門財務狀況方面，央行指出，114年底家庭部門借款餘額達25.29兆元，相當於全年GDP的88.11%，雖年增率已降至6.68%，但整體債務規模仍高，須注意所得差距擴大對部分高負債家庭還款能力造成的壓力，尤其在利率與房市變化下，弱勢族群風險恐進一步浮現。

房市方面，央行指出，114年全國房貸負擔率與房價所得比已逐季下降，但六都之中，台北市購屋負擔仍為全台最沉重地區，房價壓力仍高。

針對近期AI概念股與相關投資熱潮，央行也首度特別點名AI產業潛藏的金融風險。央行金檢處副處長黃寶霞表示，目前市場已出現多種AI產業表外融資模式，一旦市場反轉，可能加劇金融體系波動。

央行 中央銀行 中東戰事

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