北富銀發布新住民金融需求調查 七成有高度金融需求、逾四成憂被詐騙

外籍配偶人數已接近62萬人，成為許多家庭核心成員與子女教養主力。為協助新住民配偶及早適應在台生活並理解其金融服務使用情形，台北富邦銀行與南洋台灣姊妹會29日合作發布「新住民金融服務使用經驗與需求調查分析報告」，期望透過系統性調查，呈現新住民使用金融服務的實際樣貌，並以此為基礎優化友善金融服務，打破語言與文化的藩籬。

為使調查內容更貼近新住民的實際生活脈絡，本次調查在問卷設計前，特別先邀集11位在台新住民及新二代進行焦點座談，藉由面對面的深度交流，蒐集其於金融服務使用的經驗與所面臨主要困難。其後，調查團隊以泰文、緬甸文、柬埔寨文、印尼文、越南文、菲律賓文及中文等七國語言進行問卷調查，讓受訪者能以其熟悉的語言表達自身經驗與需求，以提升調查結果代表性。

本次調查共回收490份有效問卷。結果發現，逾七成新住民為家庭金錢事務的主要負責人，顯示她們對金融服務具有持續且自主的使用需求。然而，受訪者在實際辦理金融業務時，仍面臨「操作焦慮、數位風險、流程不清」三項主要門檻；其中，23%看不懂中文說明、21%不知道應準備哪些文件、40%曾為了單一手續多次補件往返。另在數位金融日益普及下，仍有逾兩成受訪者對數位操作感到不安，主要擔憂包含按錯轉帳帳號(49%)、個人資料外洩(44%)與遭受詐騙(44%)。

焦點訪談顯示，新住民在使用金融服務時普遍存在不安。受訪的新二代分享，媽媽因不熟悉中文字，僅能硬背ATM操作步驟，惟隨時間遺忘後，身為女兒的她仍需陪媽媽到ATM逐步操作；過程中兩人站在機器前一邊操作、一邊確認流程，卻引起銀行保全警覺並反覆確認兩人關係，讓母女倆感覺像被懷疑是車手。另一位新二代指出，由於媽媽閱讀與理解中文資訊的速度較慢，導致金融手續常需多次往返辦理，第一次先去詢問、第二次確認證件是否帶齊、第三次才能辦成。多數新二代亦表示，從小就需協助媽媽填寫各種資料，成年後甚至需請假陪同處理金融事務，反映現行金融資訊與流程設計，對新住民仍具有一定使用門檻。

值得注意的是，調查發現自評中文閱讀能力較好的受訪者，曾遭遇詐騙的比例(28%)反而高於自評中文程度「尚可」(23%)及「不好」(11%)者。此一結果反映，中文能力提升後，受訪者於網購、投資及社群媒體之參與程度相對提高，亦使其暴露於詐騙風險的機會隨之增加。

調查也發現，新住民對於金融教育需求，已由基礎防詐與帳戶安全（37%），逐步延伸至長期財務規劃等面向，包括存錢與退休準備(56%)、投資入門(36%)及醫療與長照保障(32%)。在學習方式上，逾半數受訪者偏好以全中文但簡單易懂的說法，搭配案例說明(49%)、情境模擬與實作練習(47%)，以提升理解程度與實際應用能力。

對此，南洋台灣姊妹會理事長洪滿枝表示，調查結果中有二成九受訪者曾因不知道流程，或怕被問很多問題，而延後或不敢進銀行或郵局辦事；更有四成受訪者曾為了一項金融手續多次補件往返。這些結果提醒我們，金融友善不只是語言翻譯和行政便利，而是移民家庭能否平等參與社會、安心生活與自主安排的重要基礎。

國立政治大學社會工作所教授夏曉鵑指出，新住民金融平權不只是讓她們能夠使用金融服務，而更要強調讓她們在使用的過程中「看得懂、敢操作、被信任、且知道如何求助」，進而能為家庭與老後做準備。夏曉鵑強調，金融不平等不只發生在被金融機構拒絕的那一刻，也深刻地發生在每一次被懷疑、被要求證明、以及因看不懂而不敢操作的日常過程中。特別是當第一代婚姻移民開始進入中老年，新住民金融平權就不再只是開戶、轉帳與防詐的便利問題，而是攸關她們能不能在台灣安心變老的老後安全問題。

依據本次調查結果，北富銀與南洋台灣姊妹會規畫推動一系列金融培力措施，包括為新住民及新二代辦理培力工作坊，由北富銀專業講師授課，設計符合新住民需求金融理財與防詐等課程教材，從中培訓10至12名具備授課能力之金融講師。後續將由兼具雙語與文化理解能力之種子講師，深入全台各地推動巡迴理財教育，促進新住民對金融知識及服務理解與運用能力。

台北富邦銀行品牌永續部資深協理楊雅媛表示，北富銀自2024年與移工教育文化組織One-Forty合作進行「移工金融理財認知大調查」以來，持續關注在台移工、新住民、新二代及國際學生等多元族群之金融權益。除陸續推出印尼、越南、泰國、菲律賓等多語防詐指引、銀行常用服務使用指南、理財教學影片及中文/印尼文雙語理財桌遊外，並於2026年整合多語友善普惠金融及培力資源，建置東南亞四國語系「金融安全工具包」，以提升多元族群於金融服務使用過程中的資訊理解與風險辨識能力。本次與南洋台灣姊妹會合作，亦將持續深化新住民及新二代之金融培力，進一步提升多元族群金融服務可近性與使用能力。