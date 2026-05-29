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公股正式主導國票金 張兆順接掌董事長吳瑛出任總經理
國票金今天舉行股東會完成第9屆董事改選，下午舉行董事會通過選出新任董事長與總經理，由前兆豐金董事長張兆順接掌董事長，前兆豐金獨董吳瑛接任總經理，後續將報金管會審查，核准後生效。
國票金今天舉行115年股東常會，並改選完成第9屆董事。根據公告當選董事名單，包含10席一般董事與5席獨立董事，分別為一銀代表人張兆順、一銀代表人周慶輝、一銀代表人蔡淑慧、台鋼金融科技產業控股公司代表人劉子猛、台灣中小企銀代表人乙增祥、合庫商銀代表人吳瑛、人旺公司代表人施正峰、人旺公司代表人楊承羲、華基國際開發有限公司代表人陳冠舟、華康國際資產管理有限公司代表人陳冠如，以及獨立董事5席，包含謝智源、梁穗昌、李文雄、楊家興與陳惟龍。
國票金今天傍晚公告，新一屆董事會推舉新任董事長為張兆順，新任總經理兼資安長為吳瑛。外界解讀國票金未來將由公股掌握主導權。
另外，市場先前傳出，公股與耐斯集團達成共識，董事改選後將安排原國票金總經理陳冠舟擔任金控副董事長，引起外界關注，人旺代表今天也在股東會上發言，提到金控設副董事長是特例，國票金雖有章程規定，但是否有設置副董事長的必要性。
據了解，今天首次董事會議中，並未討論到「副董事長」相關議題。
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