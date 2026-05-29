快訊

防堵伊波拉入侵！疾管署6月2日起將限制2國入境 台灣4身分例外

台股過熱？成交量值榜近期最多漲停、鴻海也衝漲停板 這些數據給答案

聽新聞
0:00 / 0:00

熱錢追捧股匯齊揚 新台幣成交量爆出史上第5大

中央社／ 記者潘姿羽台北29日電
新台幣匯率示意圖。 路透
新台幣匯率示意圖。 路透

台股氣勢如虹，今天價量同創新高，激勵新台幣盤中勁揚逾1角，隨後美元買盤與央行調節進場，壓抑新台幣升幅，終場收在31.384元，小升4.4分。不過熱錢激情湧入追捧台股，交投火熱，台北及元太外匯市場總成交金額爆出42.57億美元，寫史上第5大成交量。

指數編纂公司MSCI（明晟）半年度調整今天生效，台股在全球市場指數、全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重皆獲調升，台股今天呈現電子、金融和傳統產業股齊揚的熱況，終場收在44732.94點新高，上漲1096.5點，成交值新台幣1兆8164.5億元，創下新天量。

新台幣兌美元今天以31.4元開盤後，隨著台股強彈、熱錢大舉流入，匯價迅速挺進31.3元價位，盤中最高觸及31.317元，勁揚逾1角，不過進口商、政府基金積極敲進美元，升幅受抑，加上央行尾盤調節，終場收在31.384元，僅小升4.4分，仍創逾3個月收盤最高價。

台幣匯率今天同步收週線、月線，本週累計升值1.84角，週線翻揚；5月隨著台股大漲，資金行情帶動新台幣單月強升2.64角，月線連2升。

外匯交易員指出，今年以來，台股漲勢驚人，引爆大量熱錢流入，新台幣匯率也貼著台股走，即便5月中旬，因美國通膨數據高於預期，市場押注聯準會延後降息，甚至評估重新升息的可能性，讓新台幣漲勢受阻，但5月下旬重拾升勢，今天更因MSCI生效等題材發酵，成交量衝破40億美元，相當驚人。

外匯交易員表示，隨著股價高漲，外資量能跟著放大，買賣超金額頻刷新高，新台幣匯市成交量也迎來新格局，20億美元以上幾乎是新常態。

短線而言，新台幣匯率走勢仍與台股資金行情息息相關，不過外匯交易員提醒，6月將迎來主要央行貨幣決策會議，市場普遍預期歐洲央行將升息，美國聯準會按兵不動，但聯準會新任主席華許（KevinWarsh）首秀即將登場，將對外界釋出何種訊號，市場高度矚目。

明晟 台幣匯率 台股

延伸閱讀

台股創高後翻黑…新台幣微貶終止連6升 收31.428元

Fed 理事偏鷹談話 VS. 美元買盤進場 新台幣變臉升轉貶、午盤貶0.4分

台股再爆天量衝新高 5月勁揚5806點市值激增18.96兆元

台積電創新高引領台股收高1,096點 台股5月勁揚5,806點

相關新聞

臺銀安養信託結合捐發票做公益 攜手社福守護財產

臺灣銀行為落實社會公益並鼓勵高齡者及身心障礙者預先規劃安養信託，推出2026年度「捐發票做公益」活動，客戶於臺灣銀行各分行辦理「預訂信託」時，搭配捐贈紙本發票5張，即享有免收簽約手續費的優惠，不僅為自己預約信託保障，也為公益付出一份心力。

台新銀統籌成霖25億元永續聯貸案 推動綠色金融發展

台新銀行統籌主辦成霖企業股份有限公司（9934）5年期新台幣25億元永續連結聯貸案，已於5月29日正式簽約。本案募集期間獲金融同業熱烈響應，認購總額達41.2億元，超額認購比率達165%，最終以25億元結案。

熱錢追捧股匯齊揚 新台幣成交量爆出史上第5大

台股氣勢如虹，今天價量同創新高，激勵新台幣盤中勁揚逾1角，隨後美元買盤與央行調節進場，壓抑新台幣升幅，終場收在31.38...

助陣台廠打世界盃 李長庚：政府應先鼓勵整併市占率逾15%的大銀行

國泰金控將推動整併，國泰金總經理李長庚今日在法說會上指出，即使是國泰世華銀行，目前市占率仍很小，在台灣金融市場整個存款或放款市占率只有5%而已，希望政府能以政策鼓勵大銀行整併出更大的銀行，外界解讀，這意謂國泰金若要出手併購，亦會尋求銀行整併標的。

李長庚：兩大因素促使國泰金積極評估投入併購 且繼續看好台灣股市

國泰金控董事長蔡宏圖日前在公開場合表達國泰金將積極投入併購，國泰金控總經理李長庚今日在法說會上補充說，在董事長下令之後，金控也會更積極物色對象，他強調，一方面一定會加速子公司的內生成長，會更加速新業務的開發，另一方面也會物色國內外可能的併購機會，但不會為併購而併，不會只為了壯大規模而併。

外送員上工有保障 記得「特別加保」即時保

因應勞動型態日益多元及零工經濟發展，例如營建工程業因產業特性，常有工程層層下包，許多小型工程可能由個人承攬，或部分勞工利用下班或假日時間，臨時短暫從事平台外送工作等，為提供該類勞工參加災保，勞工職業災害保險及保護法訂有「特別加保制度」，維護勞工的工作生活安全。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。