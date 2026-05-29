熱錢追捧股匯齊揚 新台幣成交量爆出史上第5大

台股氣勢如虹，今天價量同創新高，激勵新台幣盤中勁揚逾1角，隨後美元買盤與央行調節進場，壓抑新台幣升幅，終場收在31.384元，小升4.4分。不過熱錢激情湧入追捧台股，交投火熱，台北及元太外匯市場總成交金額爆出42.57億美元，寫史上第5大成交量。

指數編纂公司MSCI（明晟）半年度調整今天生效，台股在全球市場指數、全球新興市場指數、亞洲除日本指數權重皆獲調升，台股今天呈現電子、金融和傳統產業股齊揚的熱況，終場收在44732.94點新高，上漲1096.5點，成交值新台幣1兆8164.5億元，創下新天量。

新台幣兌美元今天以31.4元開盤後，隨著台股強彈、熱錢大舉流入，匯價迅速挺進31.3元價位，盤中最高觸及31.317元，勁揚逾1角，不過進口商、政府基金積極敲進美元，升幅受抑，加上央行尾盤調節，終場收在31.384元，僅小升4.4分，仍創逾3個月收盤最高價。

新台幣匯率今天同步收週線、月線，本週累計升值1.84角，週線翻揚；5月隨著台股大漲，資金行情帶動新台幣單月強升2.64角，月線連2升。

外匯交易員指出，今年以來，台股漲勢驚人，引爆大量熱錢流入，新台幣匯率也貼著台股走，即便5月中旬，因美國通膨數據高於預期，市場押注聯準會延後降息，甚至評估重新升息的可能性，讓新台幣漲勢受阻，但5月下旬重拾升勢，今天更因MSCI生效等題材發酵，成交量衝破40億美元，相當驚人。

外匯交易員表示，隨著股價高漲，外資量能跟著放大，買賣超金額頻刷新高，新台幣匯市成交量也迎來新格局，20億美元以上幾乎是新常態。

短線而言，新台幣匯率走勢仍與台股資金行情息息相關，不過外匯交易員提醒，6月將迎來主要央行貨幣決策會議，市場普遍預期歐洲央行將升息，美國聯準會按兵不動，但聯準會新任主席華許（KevinWarsh）首秀即將登場，將對外界釋出何種訊號，市場高度矚目。