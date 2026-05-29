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央行：去年第4季房貸負擔率緩降 但民眾負擔仍重

中央社／ 台北29日電

央行今天發布第20期金融穩定報告，央行指出，儘管隨著選擇性信用管制措施實施，以及銀行落實自主控管不動產貸款總量，房市交易降溫，不動產市場投機性需求逐漸降低，去年第4季全國房貸負擔率緩降，但負擔仍重。

中央銀行發布第20期金融穩定報告，彙整114年初至115年4月間國內外經濟金融情勢的發展，並分析影響台灣金融體系的風險。

不動產市場部分，央行報告指出，112年下半年以來，台灣房市交易快速升溫，購置住宅貸款加速成長，不動產貸款集中度升高，113年6月起陸續強化信用管制措施，隨成效逐漸顯現，115年3月已適度調整相關管制規範，全國自然人第2戶購屋貸款成數上限由5成調升至6成，惟仍維持無寬限期。

報告表示，114年全年全國建物買賣移轉棟數為26.1萬棟，年減25.45%；114年內政部住宅價格指數緩降，信義房價指數（成屋價格）緩步下降，國泰房價指數（新推案價格）則呈居高盤整，114年全國房貸負擔率及房價所得比逐季緩降，六都中以台北市購屋負擔最重。

報告說明，113年下半年來，隨中位數房價緩降，加上全國家戶中位數可支配所得漸增，全國房貸負擔率自113年第3季46.8%高點逐季降至114年第4季的40.75%。然而，儘管六都房貸負擔率均緩降，但除了桃園市、台南市之外，其他4都都超過40%，又以台北市63.92%最高，顯示民眾購屋負擔緩降，但負擔仍重。

報告也提到，隨著近年建案陸續完工，114年核發使用執照總樓地板面積年增1.36%，114年共釋出14.3萬新住宅，115年第1季釋出3.2萬宅，年增0.58%，另據內政部統計，待售新成屋自112年第4季逾10萬宅，114年第2季增至11.21萬宅，鑑於新住宅供給量擴增、價格居高，且銷售表現未如預期，新成屋待售壓力恐升高，宜密切關注。

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