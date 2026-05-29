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李長庚：政府應鼓勵大銀行整併 助台廠征戰世界

中央社／ 台北29日電

國泰金總經理李長庚今天表示，金控除了子公司內部成長外，也持續關注外部機會，絕不會為了併購而併購；他觀察，台灣銀行產業相對破碎，少有市占率2成、3成以上的大銀行，政府應鼓勵大銀行整併，才能助台灣科技廠商征戰世界。

國泰金今天舉行第1季法人說明會。外界關注保險業今年接軌IFRS 17等新制後，國泰金併購腳步是否加速。

李長庚指出，金控董事長蔡宏圖今年指示各子公司研擬成長策略，包括內部成長與外部併購機會都有思考，像國壽打造健康生態圈，也會針對保險局開放健康事業加大投資，金控也規劃幫證券跟期貨子公司增資等。

此外，李長庚指出，金控策略部分針對國內外持續尋找外部併購機會，強調不會為了併購而併購，除了看市場有沒有相關機會外，更重要的是併購能否發揮綜效。

李長庚進一步說明，併購規模大小是相對性的概念，以國泰金來看，子公司以國泰人壽市占率最大，再來是產險也有1成多市占，其他子公司基本上都還有成長空間。如果以產業結構來看，國泰世華銀行其實還很小，存款、放款市占率約5%多、不到6%，台灣銀行業的產業結構相對破碎，沒有一家銀行可以打世界盃，連洲際盃都有點辛苦。

李長庚表示，國發會規劃「支持企業投資美國融資保證機制」，但台灣科技廠投資額動輒100億、200億美元，這個規模沒有一家銀行可以吃得下來。如果要發揮市場影響力，在台灣市占率至少要1到2成，若以國家資源與產業策略來看，政府應鼓勵大銀行整併，拉高市占率到15%到20%，銀行達到此規模才有競爭力，也才能跟台積電、聯發科等台廠一起打國際盃、征戰世界。

國泰世華銀行副總經理傅伯昇說，目前董事會已通過決議參與國發會支持企業投資美國融資保證機制，規劃參與額度不超過2500萬美元，未來是否還會擴大看情況而定，考量供應鏈移轉還是位在東南亞地區，目前外幣放款業務仍著重在亞洲。

媒體關注如何看待台灣下半年景氣與台股展望，李長庚表示，以個人觀點來看，台灣景氣今年相當不錯，多數機構預測經濟成長率達7%上下。全球成長最快產業就是AI，以美國作為源頭，但其實僅台灣在內少數國家搭上AI浪潮。如果AI繼續發展，美國科技公司持續成長、繼續資本支出，台灣景氣、股市很難不好。

李長庚解釋，除非源頭的科技公司AI相關支出開始減緩，台灣就可能受到影響。不過，他也提醒，股市漲多就是最大利空，即使長線看好，短期還是可能會上下波動。

法人關注台灣資本市場熱絡對子公司影響，國泰證券資深副總經理羅壯豪表示，各家券商確實在款項融資、不限用途借貸，以及期貨商ANC比率（調整後淨資本額占未沖銷部位所需保證金總額）比較緊。國泰證券目前還算正常，作法上偏風險控管，調整借貸成數與利率等，國泰期貨日前董事會也已通過增資案。

李長庚補充說明，金控已經規劃幫證券、期貨子公司增資，相關程序已完成，很快就會公告。

銀行 國泰金 金控

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