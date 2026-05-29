聽新聞
0:00 / 0:00
助陣台廠打世界盃 李長庚：政府應先鼓勵整併市占率逾15%的大銀行
國泰金控將推動整併，國泰金總經理李長庚今日在法說會上指出，即使是國泰世華銀行，目前市占率仍很小，在台灣金融市場整個存款或放款市占率只有5%而已，希望政府能以政策鼓勵大銀行整併出更大的銀行，外界解讀，這意謂國泰金若要出手併購，亦會尋求銀行整併標的。
李長庚分析，除了國壽在市場上已有12%、13%的市占，其他子公司都還有併購的空間，以產業本身相對競爭力而言，還有很大的成長空間，當然也要看市場是否有機會，能執行戰略。他進而指出，在談併購時，大小是相對的概念，要看在市場上的相對影響力，一定要有10%、20%的市占率才行，銀行的產業結構上，相對是非常需要執行併購，國家的產業應鼓勵大銀行的整併，至少要有15%以上的市占率，走上國際舞台。
李長庚舉例，例如國發會推出2500億美元的廠商赴美投資國家融資保證機制，但台灣大廠動輒1000、2000億美元的廠商投資額度，現在卻沒有銀行可單一吃得下，很多國際大廠已能走出台灣打世界盃，但台灣的銀行業不要說世界盃，連「洲際盃」都沒有，政府應要鼓勵大銀行整併。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。