助陣台廠打世界盃 李長庚：政府應先鼓勵整併市占率逾15%的大銀行

國泰金控董事長蔡宏圖日前在公開場合表達國泰金將積極投入併購，國泰金控總經理李長庚今日在法說會上補充說，在董事長下令之後，金控也會更積極物色對象，他強調，一方面一定會加速子公司的內生成長，會更加速新業務的開發，另一方面也會物色國內外可能的併購機會，但不會為併購而併，不會只為了壯大規模而併。

2026-05-29 15:56