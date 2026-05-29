台新銀統籌成霖25億元永續聯貸案 推動永續綠色金融發展

台新銀行統籌主辦成霖企業股份有限公司（9934）五年期25億元永續連結聯貸案，已於5月29日正式簽約。本案募集期間獲金融同業熱烈響應，認購總額達41.2億元，超額認購比率達165%，最終以25億元結案，顯見金融業對成霖企業穩健經營與長期發展潛力的信任。

本案由台新銀行統籌主辦及擔任額度管理銀行，永豐銀行、玉山銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、第一銀行、國泰世華銀行、臺灣銀行、土地銀行及彰化銀行等多家公股、民營行庫積極參與籌組銀行團；主要資金用途將作為成霖企業償還既有金融機構借款暨充實中期營運資金，進一步強化中期資金流動性，並提升其營運資金調度彈性，讓整體財務結構更趨穩健，為後續營運擴張奠定基礎。

成霖企業成立於1979年，為全球知名水五金及陶瓷廚衛設備製造商，總部位於台中，致力於成為全球廚衛領域的領導廠商。集團採自有品牌與 OEM/ODM 業務雙軌並進，旗下擁有自有衛浴品牌-北美Gerber、德國Lenz及英國廚衛物流配送品牌PJH。近年不僅鞏固批發市場，亦開始在DIY零售店鋪鋪貨，透過簡易安裝設計及包裝，使消費大眾居家修繕過程更加容易、輕鬆。

在營運布局上，成霖企業展現靈活的全球供應鏈管理能力，除自有工廠生產外，尚與策略夥伴合作生產，集團全球主要產能位於中國大陸、墨西哥及泰國，產品主要外銷北美及歐洲市場，為業界少數垂直整合並擁有設計、製造、銷售和營運能力的公司，可滿足自有品牌與ODM/OEM代工客戶的需求，並分別針對不同地區及消費族群提供產品與服務。近年來致力將ESG結合本業，不僅專注於提供優良品質的產品和服務，同時落實環境保護、善盡社會責任及強化公司治理三大面向的重要指引，透過創新技術與負責任的治理，推行企業永續經營。

成霖企業長期穩健的經營績效及其積極落實ESG政策為企業經營方針，此次獲得聯貸銀行團之鼎力支持，為企業及金融業共同成就綠色金融再創佳績。

台新銀行持續致力推動永續金融發展，與往來企業夥伴一同攜手努力達成企業永續目標。此次聯貸案導入永續連結機制，將授信利率連結成霖企業之永續ESG指標，藉由利率獎勵機制，為同樣積極推動ESG發展的企業夥伴提供實質誘因，以實際行動引導資金流向，支持企業持續為社會發展貢獻心力。