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李長庚：兩大因素促使國泰金積極評估投入併購 且繼續看好台灣股市

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
國泰金控總經理李長庚表示，有兩大因素促使國泰金積極評估投入併購。圖／本報系資料照片
國泰金控總經理李長庚表示，有兩大因素促使國泰金積極評估投入併購。圖／本報系資料照片

國泰金控董事長蔡宏圖日前在公開場合表達國泰金將積極投入併購，國泰金控總經理李長庚今日在法說會上補充說，在董事長下令之後，金控也會更積極物色對象，他強調，一方面一定會加速子公司的內生成長，會更加速新業務的開發，另一方面也會物色國內外可能的併購機會，但不會為併購而併，不會只為了壯大規模而併。

談到整併，李長庚說明，規模大是一個面向，但能否把業務做強，是另一個考量，尤其未來AI運用會改變很多商業模式，及地緣政治會重塑經濟及發展格局，過去商業的決定不用太考量政治的因素，但這幾年美中貿易戰以來，地緣政治對決策的干擾愈來愈重要，金融業是高度監理，因此，用併購、內生成長，或是參股方式來走，都會評估。

對於會否因為引進AI而裁員，李長庚指出，目前看到的是大的科技公司因為AI而取代很多初階工程師，但不同行業，能否用這種直線思維，則不一定，尤其金融業是服務業，客戶上門不可能沒有人力只有機器人，因此，AI與裁員的關係，會和行業別、工作內容、及人員組成有關：「引進AI 並非以裁員為目的引進。」

李長庚還引輝達執行長黃仁勳的話：「只有會用AI的人去取代不會用AI的人！」指出，因此國泰金有安排很多訓練課程，涵蓋90%多的員工；他也表示，美國或大陸的大行有幾十萬員工，IT部門有上萬人，若有替代是有可能，但台灣的金融業情況和國外不同，則尚未聽聞過因為AI要大量裁員。

李長庚也指出，台灣今年的經濟成長各預測機構普遍預期在7%左右，尤其全世界增長最快的是在AI半導體，美國是源頭之外，只有日本、南韓、台灣這三國家可吃到AI狂潮的商機，尤其硬體設備是最大一塊，如果繼續發展下去，台灣的景氣、股市仍會續佳。觀察美國主要大公司的資本支出是否持續成長，是最重要的指標，源頭未停，台灣相關出口成長一定會續佳，去年1300多億美元的貿易順差，今年更可望超過2000億美元。因為台灣硬體太強，南韓也是被台灣帶起來，去年台灣對南韓貿易順差370億美元，亦源自於此。雖說漲多是最大的利空，投資當然要控管風險，但源頭這個發電機還未停止。

李長庚也認為，原物料的缺貨，也是一大指標，包括各公司的財報裡關於庫存等指標，也可觀察，但只要源頭持續成長，股市及經濟仍會長線成長。至於美國聯準會後續的利率決策，他認為，基本的通膨仍會維持一定時間，但只要沒有失控，就不會造成對市場的衝擊，目前看來影響仍有限。

國泰金

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