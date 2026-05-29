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外送員上工有保障 記得「特別加保」即時保

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
外送員示意圖。記者余承翰攝影／聯合報系資料照
外送員示意圖。記者余承翰攝影／聯合報系資料照

因應勞動型態日益多元及零工經濟發展，例如營建工程業因產業特性，常有工程層層下包，許多小型工程可能由個人承攬，或部分勞工利用下班或假日時間，臨時短暫從事平台外送工作等，為提供該類勞工參加災保，勞工職業災害保險及保護法訂有「特別加保制度」，維護勞工的工作生活安全。

勞動部說明，特別加保制度適用對象分為三類，勞工可於工作前，透過勞保局提供的簡便加保管道，即統一超商ibon機台、勞保局官網或官網公布之職業工會，擇一管道申報參加災保。

第一類，自然人雇主及其受僱勞工，如營建工程業之工頭及其僱用之點工，得由雇主申報自己及勞工加保。第二類，實際從事勞動之人員，如平台外送員、街頭藝人等，得由勞工自行申報加保。第三類，符合勞基法之童工，如拍攝廣告之童星等，得由受領勞務者為其申報加保。

據統計，截至2026年3月底止，特別加保累計申報單位數為26萬1,592家，被保險人人數為45萬4,021人，其中以受僱自然人雇主之勞工計22萬7,631人(占50.1%)為最大宗，其次為實際從事勞動之人員計20萬6,261人(占45.4%)次之。

進一步觀察，2026年3月份特別加保申報單位數為1萬1,835家，被保險人數1萬8,998人，較2022年5月開辦首月申報單位數1,741家，被保險人數2,672人，大幅成長。顯示越來越多勞工透過特別加保制度獲得災保的保障，強化其工作生活安全之維護。

勞動部提醒，特別加保之保險效力自保險費繳納完成之實際時間起算，自然人雇主或勞工在工作前，務必完成特別加保申報作業並繳納保險費，以即時取得災保的保障。如已預先知道工作日期，也可提前10日透過特別加保管道預約加保，保險效力於保險費繳納後，自其向後指定日期生效。

外送 勞保

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