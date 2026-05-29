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元大金控攜供應鏈推動綠色經濟 連15年獲北市府表揚績優綠色採購企業

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
元大金控獲台北市政府環境保護局表揚為「2025年績優綠色採購民間企業」。元大金控/提供
元大金控獲台北市政府環境保護局表揚為「2025年績優綠色採購民間企業」。元大金控/提供

台北市政府環境保護局為推廣綠色消費理念，舉辦2025年績優綠色採購民間企業及團體表揚大會，表揚2025年綠色採購金額逾新台幣500萬元以上的民間企業與團體，共計184家獲肯定。元大金控2025年綠色採購金額較前一年大幅成長近四成，連續15年獲北市府表彰為「綠色採購績效卓越標竿單位」，展現永續採購管理的優異成果。

為落實循環經濟，元大金控積極優化採購模式，導入「以租代購」機制，事務機、印表機等設備採取集中管理，提高資源使用效率，朝減少設備汰換的能源消耗與碳排放方向努力；同時積極推動供應商議合，優先採購具節能、省水及碳足跡標章的產品，降低對環境的影響。

元大金控明訂供應商應履行及遵守各項勞動條件、職業安全衛生、環境保護、循環經濟及勞動人權等法規，優先遴選具ESG績效的供應商合作，每年定期舉辦供應商交流會，協助供應鏈建立各項風險管理機制，攜手員工、客戶及供應商共同推動產業永續轉型。

秉持落實環境永續與資源循環的初衷，元大金控積極響應環境部「袋袋箱傳」二手袋循環再利用計畫，號召集團各子公司共同參與，募集同仁家中閒置且乾淨的二手布袋與紙袋，讓閒置資源重新被使用，發揮最大價值。募集物資經志工整理後，除透過環境部媒合平台提供給有需求的單位，也將提供予元大金控長期支持的社福團體，結合環保行動與公益關懷，展現企業推動減塑及實踐綠色生活的行動力。

元大金控 環境部 北市府

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