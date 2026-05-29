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證交所與投信公司、證券商合作舉辦2026年投資講座 6月1日起開始報名
廣受投資人期待，由臺灣證券交易所與投信公司、證券商合作舉辦的「2026年投資講座」，將於6月1日起開放報名，並自6月8日起陸續登場，歡迎投資人踴躍參與。
為使投資人瞭解集中交易市場上市ETF發行概況及多種產品投資策略，臺灣證券交易所於台北、台中、台南及高雄等地舉辦33場投資講座，將以「多元ETF商品的投資新視野」為主題，向投資人介紹ETF相關市場概況，邀請投信公司或證券商專業經理人主講，針對上市商品投資策略或總體經濟展望等議題做說明。
歡迎投資人自６月１日起至臺灣證券交易所網站（https://www.twse.com.tw/）首頁點選「關於證交所>新聞資訊>活動訊息&115年投資講座」報名參加，額滿為止。
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