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南山人壽公告購置義享帝國商辦大樓 義享樂國際今回應
針對南山人壽公告向義享樂國際公司購置義享帝國商辦大樓一事，義享樂國際做出回應，該公司指出，南山人壽此次購置商辦大樓中之5層樓，作為該公司企業自用辦公空間。未來亦將有更多優質企業陸續進駐商辦區域，顯示市場對本區發展潛力深具信心，並看好其成為高雄未來重要的商業發展核心之一。
義享樂國際並指出，公司投資該棟複合式商業大樓，結合商場、影城及辦公室的複合式商業地標，其中義享樂漾廣場B1F-10F為購物中心、11F-14F為影城，義享帝國商辦則位於15F-28F，具備完整商業機能與多元產業聚落優勢。
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