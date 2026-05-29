南山人壽公告購置義享帝國商辦大樓 義享樂國際今回應

因應勞動型態日益多元及零工經濟發展，例如營建工程業因產業特性，常有工程層層下包，許多小型工程可能由個人承攬，或部分勞工利用下班或假日時間，臨時短暫從事平台外送工作等，為提供該類勞工參加災保，勞工職業災害保險及保護法訂有「特別加保制度」，維護勞工的工作生活安全。

2026-05-29 14:56