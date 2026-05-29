Fed 理事偏鷹談話 VS. 美元買盤進場 新台幣變臉升轉貶、午盤貶0.4分

台股29日延續強勢多頭行情，早盤在電子權值股與AI概念股領軍下，加權指數一度大漲逾千點，市場風險偏好升溫，也帶動新台幣兌美元匯率早盤走揚，最高升抵31.322元、升值1.06角。不過，隨後在特定美元買盤進場後，匯價升幅收斂，重新回到31.4元價位，中午暫收31.432元，小貶0.4分，呈現由升轉貶走勢。

匯銀人士指出，近期台股與匯市連動性仍高，外資資金動向持續左右新台幣短線表現。雖然台股盤中大漲吸引部分熱錢流入，但美元買盤力道不弱，加上市場對美國聯準會（Fed）可能延後降息、甚至不排除再升息的預期升溫，壓抑亞洲貨幣升值空間。

市場關注焦點集中在聯準會理事庫克（Lisa Cook）最新談話。她日前於史丹佛大學活動中釋出偏鷹派訊號，表示若通膨降溫進度不如預期，她已準備好支持進一步升息。庫克指出，目前傾向維持利率不變，但美國通膨仍存在上行風險，尤其近期汽油、房租與食品價格全面攀升，使4月消費者物價漲幅創下2023年以來最大。

她並強調，通膨已連續五年高於聯準會2%的目標，若價格壓力持續，恐進一步反映在企業定價與薪資調整行為上，形成更難消除的結構性通膨。因此，一旦未來幾個月未見明顯降溫趨勢，不排除再度升息。

匯銀主管分析，在聯準會偏鷹態度未鬆動前，美元短線仍具支撐力道，新台幣後續走勢除觀察外資動向外，也須關注美國通膨數據與國際油價變化。若市場對升息預期再度升溫，亞洲貨幣恐持續面臨壓力。