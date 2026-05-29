勤業眾信、政大發布金融科技報告 亞資中心與數位資產成轉型雙引擎

在亞洲資產管理中心政策推動、AI快速發展及數位資產興起帶動下，台灣金融業正加速轉型。勤業眾信與政治大學金融科技研究中心發布《2026金融科技趨勢與展望》報告指出，未來金融競爭已不再只是產品競爭，而是比拚資產管理能力、數位基礎建設與數位資產生態系建構能力。

金管會主委彭金隆表示，亞洲資產管理中心是國家級計畫，目標是在兩年內讓市場有感。

面對數位資產、穩定幣及去中心化金融等國際趨勢，台灣正推動《虛擬資產服務法》及穩定幣相關制度，希望及早建立監理架構與市場競爭力。他指出，金融業須以「混合金融」及「三軌金融」思維，因應傳統金融與新興數位金融服務逐漸融合的發展趨勢。

政大金融科技研究中心主任王儷玲表示，亞洲資產管理中心、AI及數位資產正驅動台灣金融業全面升級。穩定幣未來可應用於支付、跨境匯款、資產管理及實體資產代幣化（RWA）等領域，已逐漸從投資工具轉變為金融基礎設施。

不過，台灣目前仍面臨數位資產法規、會計、稅務制度及跨境整合不足等挑戰，建議加速建立整合型資產管理架構及數位基礎建設。

報告指出，亞洲資產管理中心推動後，金融業競爭焦點已由產品銷售轉向整體資產管理服務。隨著高資產客戶及跨境資產配置需求增加，金融機構必須提升全球資產配置能力，並從銷售導向轉型為以客戶需求為核心的顧問式服務。

金管會銀行局副局長王允中表示，亞洲資產管理中心已提升為國家級金融發展戰略，高雄專區則作為制度創新與試辦場域。未來監理將秉持「三要一不要」原則，包括落實風險承擔評估、做好洗錢防制、培育專業人才，以及避免惡性競爭。

在金融機構轉型方面，勤業眾信科技與轉型服務營運長林彥良指出，面對高資產與跨境金融需求，金融業須強化資料治理、數位身分識別、核心系統整合及跨境API等基礎能力。隨著AI逐步導入金融業務流程，建立可規模化、可複製的數位營運架構，將成為未來競爭關鍵。

數位資產方面，市場焦點已從技術驗證逐漸轉向制度建構與信任機制。政大數位金融創新實驗室執行長謝明華表示，區塊鏈將從底層改變金融服務運作模式，數位資產發展已進入制度與市場接軌階段，如何兼顧創新與風險控管將是重要課題。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，主管機關近年已完成外國債券、本國債券及基金等代幣化概念驗證，下一階段將聚焦法規完善及平台建設。目前證交所、期交所、集保及櫃買中心已成立RWA工作小組，盤點相關法規及交易平台需求，為未來代幣化商品發展建立制度基礎。

勤業眾信審計與確信服務資深執行副總經理陳威志指出，企業導入數位資產服務時，除技術面外，更重視資產認定、會計處理、財務報導及法規制度是否完備。未來若專法順利通過，並開放金融機構提供穩定幣兌換及相關服務，有助建立與國際接軌的數位資產生態系。

報告認為，數位資產與穩定幣已不只是新興金融商品，而是未來金融基礎設施的重要組成。未來須透過監理機關、金融業及專業服務機構共同合作，才能在制度建構與實際應用之間建立連結，推動台灣金融市場持續轉型升級。