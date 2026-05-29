臺銀安養信託結合「捐發票做公益」活動 與社福團體合作守護財產安全

臺灣銀行為落實社會公益並鼓勵高齡者及身心障礙者預先規劃安養信託，推出115年度「捐發票做公益」活動，客戶於臺灣銀行各分行辦理「預訂信託」時，搭配捐贈紙本發票5張，即享有免收簽約手續費的優惠，不僅為自己預約信託保障，也為公益付出一份心力。

臺灣銀行5月行慶生日，特別辦理「捐發票做公益」別具意義的活動，陸續將1-5月客戶捐贈紙本統一發票全數贈予「台北市自閉症家長協會」，實踐社會公益精神及企業社會責任，並將愛心再延伸，照護更多的家庭。

「預訂信託」是在身心健康時，及早規劃信託並預先簽訂安養信託契約，待未來適當時點，再依規劃交付主要信託財產，開始依信託契約約定給付生活費或安養機構費用等，發揮預先規劃、專款專用與財產保全的功能，可自主安排退休後財產的用途，並防止遭詐騙或挪用。

臺灣面臨「少子化」與「長壽」的雙重人口結構危機，愈來愈多民眾處於獨老狀態，開始擔憂老年未來辨識能力退化，無法處理自身財產，因而想辦理安養信託，並尋求適合的信託監察人，協助為信託財產把關。臺灣銀行與「臺北市無子西瓜社會福利基金會」合作安養信託專案10餘年，共同服務「膝下無子」的長者，由基金會為其所服務長者擔任「信託監察人」．

此外，今年5月8日及27日臺灣銀行更與該基金會共同辦理2場安養信託暨防詐宣導會，向民眾分享如何善用信託機制，強化財產安全保障。另外，對於家有身心障礙兒之父母，擔心日漸年長後，無法妥善照顧子女日後生活及保全財產，臺灣銀行亦可轉介相關社福團體供客戶參考，社福團體可以擔任信託監察人或提供相關心智障礙者諮詢服務，透過信託機制與社福團體整體力量，保障受益人之生活及財產，期能建構社會保護傘。