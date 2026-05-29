國泰青年節3x3籃球賽熱血開打 高中大專勁旅爭搶總決賽門票

哨音一響，青春就在球場上開打。國泰金控（2882）推動「國泰青年節」系列活動22年，深耕青年培育與推廣健康運動生活。深受高中、大專學子喜愛的3x3籃球賽率先點燃戰火，預賽日前在高雄、台中接力登場，全台1,157支隊伍全力爭取通往冠軍戰的入場券。

全國四區域預賽報名踴躍 近1200隊場上見真章

今年的國泰青年節3x3籃球賽報名非常踴躍，全台四區（北北基宜、桃竹苗、中彰投、南高屏）近1200隊報名，爭搶48席總決賽門票。每區從高中組及大專組的男、女組別中，各取前三名晉級，進軍6月6日台北實踐大學體育館總決賽，爭奪高額獎金與最高榮譽。

來自高雄、參加大專男子組的「港都魔術師」，由就讀台北市立大學詹育丞、嘉義大學叢僅恆、輔英科技大學陳宥瑋及樹德科技大學的張志浩所組成，他們從小就喜歡打籃球，高中有隊員是鳳新高中校隊，也有人是不同學校的對手，但因為熱愛籃球，在球場上認識後成為好友，於是上大學後一起組隊參加國泰3x3籃球賽，完全呼應國泰「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神。

從小打籃球成日常 跨校組隊征戰不同賽場

愛打球、也愛參加比賽在球場上與不同對手一較高下，他們也有組隊參與各種不同的賽事；張志浩說，雖然就讀不同學校，但因為都是高雄人，所以會固定周六一起練球，所以打球的默契不是問題，他笑說「畢竟我從國小三年級就開始打3x3籃球賽了，所以對比賽節奏很熟悉，靠著每周跟大家一起練球培養默契跟練習戰術，感覺打球已經成為很熟悉的日常。」

叢僅恆也說，雖然他們也打全場五對五的比賽，「但是3x3籃球賽的節奏相較快速很多，加上不能協防，所以在進攻節奏上不能慢下來，體力消耗的也比較多。」張志浩補充，五對五比較注重團隊合作，但三對三更注重個人能力，「尤其是，只要隊友身材夠好的話，在場上就等於變強了。」

這群愛打球的大男孩們，打著一場又一場的比賽，逐漸從少年變成馳騁球場、獨當一面的球員，陳宥瑋高中時就是每年都會參加國泰3x3籃球賽，還曾經打入四強賽；張志浩也表示，「藉由籃球，常在不同的比賽中，認識志同道合的球友，擴大了我的朋友圈。」問到打球遇到印象深刻的事情？他笑說曾經有參加過比賽，進入了四強後，卻被對手檢舉資格有問題，「後來一問才知道，因為對手覺得我們太強了。」

連續兩年奪下國泰亞軍 今年要撞擊冠軍金盃

在高屏預賽打進台北決賽的「小美小帥隊」，去年在高中女子組飲恨屈居亞軍，今年誓言要再度撞擊冠軍金盃，隊長林宇榛說，「今年我們一定要奪冠，拿回屬於我們的榮耀，雖然獎金很重要，但贏球那種榮耀感，卻給了我更快樂的力量。」

四個愛打籃球的高中女生，由來自高雄高工的林宇榛、台南敏惠護專張宇函、以及小港高中女籃校隊陳叡妍、郭倢瑜所組成的跨校團隊，因為熱愛籃球，因此組隊一起征戰全國各項賽事，除了國泰3x3籃球賽的亞軍外，去年也勇奪總統杯3x3籃球賽冠軍，代表小港高中出賽的兩位隊員，今年也獲得HBL高中女籃乙級的亞軍殊榮。

小港高中女籃校隊的兩位高二生陳叡妍、郭倢瑜，把去年總統盃獲得部分獎金捐給流浪狗之家外，也回饋贊助小港高中女籃隊，雖然今年她們在HBL冠軍戰中不敵宜蘭高商，但兩人也發下豪語，「希望透過自己的持續努力與跟隊友培養默契，高三再來挑戰高女乙級的后冠。」

邁入高中生涯最後一個夏天，林宇榛說，她用去年打球得到的獎金犒賞自己去日本旅行，在環球影城瘋狂地玩了一整天，她笑說「打球是真的很開心，但生活必須要更快樂，我今年夏天就要高中畢業了，連續兩年在國泰青年節3x3籃球賽高女組打都是拿下第二名，說沒有遺憾是騙人的。」

今年，她將帶領隊員，透過不斷參加賽事中累積更好的經驗和球商，對奪冠很有自信心，林宇榛已經瞄準6月6日全國總決賽，打算跟隊友一起拿下冠軍，抱走6萬獎金，為最後一個高中夏天激盪青春，畫下完美句點。

這一次總決賽資訊日期是2026年6月6日（周六），地點為台北實踐大學體育館。

國泰青年節高中暨大專3x3籃球賽吸引多組選手參賽，現場氣氛熱血沸騰。圖／國泰金控提供