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台產股東會／通過配發現金股利每股3.5元 創下歷年新高

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台產股東會通過配發現金股利每股3.5元。圖／任珮云攝
台產股東會通過配發現金股利每股3.5元。圖／任珮云攝

台產（2832）今召開股東會，通過決議配發現金股利每股3.5元，創下歷年新高。同時通過員工及董事酬勞分派，員工酬勞為4033.5萬元，董事酬勞亦為4033.5萬元。

台產2025年全年簽單保費收入為新台幣94.93億元，成長率為6.98%；自留保費成長率為3.80%。在信用評等方面，114年標準普爾（S&P）及中華信評持續給予本公司「A-/穩定」及「twAA/穩定」等級。

台產2025年度營業收入為72.74億元，營業成本40.9億元，營業費用16.47億元，所得稅費用2.9億元。稅前純益為 15.33億元，本期淨利為12.42億元；稅前基本每股盈餘為4.83元，稅後基本每股盈餘為3.91元。

台產今天同時進行董事改選，通過董事及獨董名單如下：董事：李泰宏、吳美齡、林宜保、汪威信、張中周、陳炳甫、李敏慈、李建成。獨董為：張良吉、黃貞靜、蔣念祖、董俊毅等。

所得稅 股利

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