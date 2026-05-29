台產股東會／通過配發現金股利每股3.5元 創下歷年新高

時序即將邁入6月，統計近十年全球主要股市6月表現，整體表現漲多跌少，以6月平均報酬來看美股為首的費城半導體指數、NASDAQ指數、S&P500指數都名列前茅，以勝率來看也是美股S&P500指數九成勝率最高。法人表示，美股是全球最重要的國際股市，也是全球經濟火車頭，美股營利率、獲利率逐季上揚，顯示企業營收不僅持續增長，獲利品質與經營效率也同步提升，投資人可以市值型與科技主題美股ETF雙管齊下增進投資組合效益。

2026-05-29 07:34