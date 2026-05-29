主動式 ETF 添新兵 00408A 主動第一金優股息6月募集

台股交易熱絡，股價頻創新高，主動式台股ETF更成為熱門交易標的，2026年以來已有八檔主動式台股ETF上市，主動式ETF再添新兵，第一金投信將發行旗下第二檔主動式台股ETF，00408A第一金台股趨勢優股息主動式ETF正式申報生效，新台幣10元發行，提供季配息，預計6月24日展開募集，參與下半年台股除權息旺季及填息行情。

00408A第一金台股趨勢股息主動式ETF經理人張正中表示，第一金投信旗下第二檔主動式台股ETF將延續前一檔00994A主動第一金台股優的積極操作策略，以台灣市值500大企業為投資股票池，挑選強趨勢產業、強勢個股進行投資，00408A主打新一代主動式高股息ETF為特色，不只考量過去的股息率高低，更強調股價、股息雙收成長策略。

張正中指出，在投資組合個股篩選上同時考量：「獲利成長性」、「股利成長力」及「收益競爭力」等三大面向，藉由強趨勢選股策略，將具備獲利成長趨勢，且為股利成長領先群、股息收益領先群*的個股納入投資組合中。

此外，經理人的操作配置還會機動納入市場風格、產業趨趨輪動等因子，同時考量個股除權息時機及填權息行情等，機動切換投資風格，調整成長股與高息股配置比重，讓資金在不同時期皆能發揮最大效率。

以除權息淡旺季為例，張正中說，在非除權息旺季鎖定強勢股追求資本利得，卡位成長賽道，確保資金在息收淡季，依然能透過成長股創造超額報酬；而在６月至９月除權息旺季，則轉入收益軌道，參與高殖利率個股除權息行情，同時掌握填息能力強的個股，讓投資人顧好股息收益，還有機會享有股價報酬。

張正中表示，台股多頭行情強勢表現，科技成長股帶領漲升氣勢，海內外AI運算需求持續成長，挹注AI供應鏈獲利成長與台股續揚底氣，隨下半年除權息旺季到來，高息股如金融、電腦週邊等產業也見輪動表現。

第一金投信將推出第一金台股趨勢優股息主動式ETF（00408A），6月24日起募集繳款，發行價格每單位新台幣10元，投資人最低只要新台幣1萬元就能參與台股成長機會，00408A成立日起滿60日(含)後，提供每季收益分配。