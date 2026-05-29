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歷年6月全球股市 美股科技表現最亮 S&P500勝率最高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
近十年歷年6月全球主要股市平均漲幅前十名。資料來源：CMoney
近十年歷年6月全球主要股市平均漲幅前十名。資料來源：CMoney

時序即將邁入6月，統計近十年全球主要股市6月表現，整體表現漲多跌少，以6月平均報酬來看美股為首的費城半導體指數NASDAQ指數、S&P500指數都名列前茅，以勝率來看也是美股S&P500指數九成勝率最高。法人表示，美股是全球最重要的國際股市，也是全球經濟火車頭，美股營利率、獲利率逐季上揚，顯示企業營收不僅持續增長，獲利品質與經營效率也同步提升，投資人可以市值型與科技主題美股ETF雙管齊下增進投資組合效益。

群益投信美股ETF研究團隊表示，美股在企業財報表現亮眼下，激勵美股漲勢，也讓美股ETF投資熱度走升。投資除台股外，更應該配置海外股票資產，美股向來為全球股市領頭羊，靠健康的產業輪動持續開創牛市格局，因此建議美股ETF應該要納入投資標配。

群益標普500ETF（009823）經理人謝明志表示，今年美股企業獲利展望穩健，標普500指數各產業預估獲利皆維持正成長，顯示整體企業基本面仍具支撐。現階段布局標普500指數就等同於布局全產業，有望掌握今年美股成長產業的增長紅利。

群益美國科技巨頭ETF（009824）經理人李晉含強調，輝達、AMD近期釋出樂觀展望及評論，為屢受AI泡沫疑慮干擾的美股注入一劑強心針，美股AI族群的強勁成長動能有望延續。此外，美國企業獲利維持增長，觀察四大 CSP 資本支出規模持續創高，帶動科技產業獲利動能由上游逐步向基礎建設與應用端擴散，反映 AI 成長紅利已從單一族群延伸至整體科技供應鏈，看好美國科技產業後市表現。

美股 NASDAQ 指數

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